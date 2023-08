Nagy sikerrel zárult az Orgonák Éjszakája és az OrgonaPont koncertsorozat Veszprémben

A rendezvénysorozat az Orgonák Éjszakájával vette kezdetét augusztus 5-én, amikor három templomban négy igazán különleges zenei előadás részesei lehettek az érdeklődők. Tapolcán a Nagyboldogasszony-templomban Kuzma Levente; Keszthelyen a Magyarok Nagyasszonya-templomban Tabajdi Ádám, míg a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházban előbb Rostetter Szilveszter, majd Dankos Attila érseki zeneigazgató kápráztatták el a hallgatóságot kivételes orgonamuzsikával.

Tabajdi Ádám koncertje a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-templomban

Sajnos az augusztus 6-ra, Balatonfüredre tervezett koncert a rossz idő miatt elmaradt, azonban augusztus 7-én már az időjárás is kegyeibe fogadta az OrgonaPont Plusz eseményét. A tóparti városban így egy igazán exkluzív helyszínen, a Gyógy téri Zenepavilonban koncertezett Kiss Zsolt, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium ének- és orgonatanára, a pannonhalmi Szent Márton-bazilika karnagya. Ezen a helyen korábban még sosem zenéltek orgonán, s már eleve a hangszer kitelepítése is komoly kihívás elé állította a technikusokat. Az előadást még a közeli szívkórház ablakaiból is hallgatták.

Kiss Zsolt játék közben Badacsnytomajon

Kiss Zsolt augusztus 8-án, a badacsonytomaji Szent Imre-templomban adott orgonakoncertjére szintén nagyon sokan voltak kíváncsiak.

Keszthelyen a karmelita bazilika is nagyszerű helyszínnek bizonyult: itt Kővári Péter orgonistát Hajas Szilárd fuvolaművész kísérte, akik nagyrészt a barokk, a klasszika és a romantika zeneirodalmából válogatták az elhangzott műveket, de a kortárs, könnyedebb dallamok sem hiányoztak a repertoárból.

Hajas Szilárd és Kővári Péter Keszthelyen

Augusztus 10-én Vörösberénybe folytatódott az eseménysorozat: a Loyolai Szent Ignác-templomban Szotyori Nagy Gábor, a budapesti Szent István-bazilika orgonaművésze játszott. A hallgatóság ez alkalommal olyan grandiózus műveket élvezhetett, mint például Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriumának egyik betétje, amely sokak szerint az orgonára írt darabok egyik legcsodálatosabbika.

A keszthelyi kármelita bazilika

Az OrgonaPont Plusz Keszthelyen zárult, ahol Dankos Attila, a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyház zeneigazgatója, karnagya és orgonistája hangversenyét élvezhette a közönség, amely méltó lezárása volt a koncertsorozatnak.

Dankos Attila Keszthelyen

A Veszprémi Főegyházmegye a koncertsorozat által közelebb hozta a nagyközönséghez a szakrális művészetek páratlan gazdagságát, jobban megismertetve vele „a hangszerek királynőjét” is.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye



Fotó: Halász Gábor, Kiss Zsolt



Magyar Kurír