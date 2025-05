Nagymarosi Ifjúsági Találkozó az elmélyülésért – Rendhagyó interjú az egyik szervezővel

– Milyen témával készültök az idei Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra? Hogyan kapcsolódik ez a fiatalok életéhez?

– A nagymarosi találkozó témaválasztását minden alkalommal több tényező határozza meg. Az első, hogy az Egyház globális szinten milyen programot vagy témát hirdet meg az adott esztendőre. Idén ez a jubileumi szentév, amelynek kapcsán a remény áll a középpontban. Emellett mindig igyekszünk olyan témát választani, amely valóban megszólítja a fiatalokat, és kapcsolódik a mindennapi életükhöz. A mai fiatalok életét számos kihívás kíséri: bizonytalanságok, szorongások, de ugyanakkor ott van bennük a bátorság és a bizalom is. A hívő fiatalok gyakran megfogalmazzák felénk, hogy olyan témákban várnak segítséget, amelyek megerősítik őket hitük megélésében, elmélyítésében, és abban, hogyan sugározhatják azt mások felé is. Ezek mellett szeretnénk a találkozón olyan értékeket bemutatni, amelyeket mi magunk is fontosnak tartunk. Az idei év témája – „Reményre hívtál” – ezeknek az elvárásoknak az egységéből született. Nagyon hálásak vagyunk ezért a mottóért, mert kreatív megközelítést kínál: különböző szavakat elé helyezve újabb és újabb rétegeket fedezhetünk fel benne. Így elgondolkodhatunk azon, milyen reményre hív minket az Úr, milyen biztos alapot ad számunkra ez a remény, és milyen örömmel tölthet el minket mindez.

– Kik vezetik majd a nap során a résztvevőket? Milyen vendégeket hívtatok, és lesz-e valamilyen különlegessége a napnak?

– A nap programjainak vezetésére idén a Szent Ferenc Kisnővéreinek közösségét kértük fel. Ők adják a napindító imádságok impulzusait, Czopf Klára nővér tartja a főelőadást, de részt vesznek a szentségimádáson, valamint három fakultációs programon is. A szentmise előtti tanúságtételt szintén ők szervezik. Hagyomány, hogy a záró szentmisét egyik püspökünk celebrálja, ezzel is kifejezve a fiatalok egységét az Egyházzal. Idén Martos Levente Balázs püspök lesz a főcelebráns, ő tartja majd a prédikációt is. A zenei szolgálat is különleges lesz: délelőtt a győri kötődésű Csendre hangolva zenekar vezeti az énekeket, délután pedig egy igazán egyedi élmény vár ránk. Gável András és Gellért, akik sokak számára ismertek dalaikról és zenekarukról, most egy fiatalabb generációval együtt szolgálnak majd. Az Emberfia névre keresztelt csapatot – alapvetően tágabb családjuk fiatal tagjaiból – tudatosan formálták az utóbbi években. Ez szép példája annak, amikor egy generáció felelősséget vállal a következőért.

A nap közepén számos fakultáció közül lehet választani: lesz közbenjáró imádság, kiscsoportos beszélgetés, jelen lesz a KétIgen program, lesz imádság tanulását elősegítő program, csendes szentségimádás, szentgyónási lehetőség, valamint találkozó a főelőadóval és nővértársaival. Ezenkívül liturgikustánc-oktatáson is részt lehet venni. Ugyanakkor a találkozó valós lehetőséget ad a találkozásra, amely épp ilyen fontos része a napnak. Biztatjuk a résztvevőket, hogy keressék egymást, beszélgessenek, kapcsolódjanak egymáshoz.

– Hogyan változott a nagymarosi találkozó az elmúlt évek során? Hol helyeznéd el a programot a magyar egyház életében?

– A pandémia komoly hatással volt a nagymarosi találkozóra. Bár minden alkalmat megtartottunk – online vagy jelenléti módon, szigorú szabályok betartásával –, a korábbi több ezres létszám csökkenni kezdett. A járvány után az idősebb korosztály gyorsabban visszatalált, de a fiatalabbak, az utánpótlás csak lassabb ütemben tért vissza. Hasonló korosztályos eltolódást már korábban, nagyjából tíz-tizenöt évvel ezelőtt is tapasztaltunk. Akkor és most is arra kerestük a választ, hogyan tehetnénk a programot fiatalosabbá és hívogatóbbá. Ennek érdekében például a nap menetébe dinamikus, fiatalos táncelemeket illesztettünk, amelyek nemcsak a hangulatot dobják fel, hanem lehetőséget adnak a mozgásra is a hosszabb ülős programok között. Állandó elemmé vált a tanúságtétel, és különös figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan témákat válasszunk, amelyek a fiatalabb generáció problémáira és helyzetére reagálnak. Emellett jelentősen megerősítettük a közösségimédia-jelenlétünket. Ezek az újítások meghozták az eredményüket: a résztvevők száma ismét növekedni kezdett, az őszi találkozón már több mint kétezren voltak jelen. Öröm látni, hogy egyre több fiatalabb arc jelenik meg, valódi ifjúsági korosztályból érkező résztvevők.

A nagymarosi találkozó az elmúlt évtizedekben elvesztette korábbi egyedülálló pozícióját az ifjúsági katolikus programok között, hiszen az ilyen események választéka mára jelentősen bővült. Ezzel együtt továbbra is országos jelentőségű program, amelyre az ország szinte minden egyházmegyéjéből, sőt a határon túlról is érkeznek résztvevők. A rendezvény lehetőségeit ugyanakkor több tényező is befolyásolja: például az, hogy nincs kötelező regisztráció, vagy hogy szabad ég alatt tartjuk, ami esős időben kihívásokat jelenthet. Én úgy tekintek Nagymarosra, mint egy lelkinapra, amely változatos programokat és találkozási lehetőségeket kínál. Az esemény nem fővárosi helyszíne arra készteti az embert, hogy kiszakadjon a mindennapokból és rászánjon egy egész napot, ami nagyobb elmélyülésre ad lehetőséget. Éppen ezért fontos számunkra, hogy a találkozó programjában legyenek olyan elemek, amelyek segítik mindezt: egy tartalmas előadás, a szentségimádás vagy egy hosszabb fakultáció. Ahogy szoktuk mondani, amíg a Forráspont egy intenzív lelki impulzust ad, Nagymaros inkább egy hosszabb, elmélyülésre és kiszakadásra hívó program.

– Mikor kerül sor a találkozóra, és hol találhatók róla további információk?

– A tavaszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra május 24-én reggel 9 órától kerül sor a nagymarosi plébániakertben.

További információk és a részletes program elérhetők a találkozó hivatalos honlapján és Facebook-oldalán.

A felkészülést segíti a találkozót beharangozó levél, amely írott és hangzó formában is megtalálható ezeken a felületeken.

A programhoz kapcsolódik a Gyerekmaros, amely a fiatalabb korosztály számára kínál külön programokat, és ahol szívesen várják a segítők jelentkezését is. További részletek a https://gyerekmaros.hu/ oldalon érhetők el.

Forrás és fotó: Nagymarosi Ifjúsági Találkozó



Magyar Kurír