Nagypeleskei Istenszülő-ikon a pápánál

A Nagypeleskén őrzött, az 1700-as évekből származó ikon közvetítő erővel bír múlt és jelen, hidat képez kelet és nyugat között, és elősegíti románok és magyarok békés együttélését. Az ikonmásolat átadása a pápának egyben visszatekintést is jelentett tavalyi romániai látogatására, amelyet a Szentatya nem felejtett el és továbbra is imáiba foglal. Mivel a látogatás során az ország északnyugati részébe nem jutott el, ezért most kapta meg a magyar görögkatolikus Partium ajándékát. Ferenc pápa érdeklődve hallgatta, hogy az ikon összeköti a magyar és a román, a nyugati és a keleti szertartású híveket. A rövid találkozó végén Ferenc pápa áldását adta a nagypeleskei egyházközségre, a templomfelújításra, a parókus családjára és a partiumi magyar görögkatolikusokra.

*

Az eredeti ikont 2010-ben fedezte fel a parókus a templom padlásán, igen rossz állapotban volt, ezért Budapesten restaurálták, majd 2012-ben visszakerült a Szatmárnémeti közelében fekvő falu magyar görögkatolikus templomába. Azóta sokan látogatják, és számos imameghallgatást jegyeznek fel az ikonnál elmondott imádságok kapcsán.

Maga a kép a 18. század elejéről származik, a település egykori temploma ikonosztázának része volt, majd hosszú ideig a templom padlásán hányódott. 1907-ben, az új ikonosztáz vásárlásakor próbálták restaurálni, de akkor nem vállalták a szakemberek. Több mint száz évvel később Seres Tamás ikonfestő diplomamunkaként helyreállította. Ezután kiállították Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban, valamint a keszthelyi Festetics-kastélyban. Hazatérve Nagypeleskére külön emelvényre került.

Időközben az egész ikonosztázt restaurálták, nagyrészt a magyar, részben a román kormány támogatásával. Ahogy 2012-ben az újjászületett Istenszülő-ikont, 2019-ben az ikonosztázt is Vasile Bizău máramarosi megyéspüspök áldotta meg.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg: ifj. Pallai Béla

Fotó: L’Osservatore Romano; Ábel Alapítvány

Magyar Kurír