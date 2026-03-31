Nagyszabású passiójátéknak adott otthont a pécsi székesegyház virágvasárnap – KÉPRIPORT

Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntötte a megjelenteket, köztük az egyházi és közjogi tisztségviselőket. Az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a székesegyház épületét. Teltház, a látottak okán mindvégig tapintható feszültség, megrendültség és visszatérő vastaps kísérte az előadást, melyben a Megváltó Krisztus értünk vállalt passiójának pillanatképei elevenedtek meg.

A képre kattintva galéria nyílik.

A látottak mélyen összefonódnak saját sorsunk küzdelmeivel és stációival, emlékeztetve arra, hogy a legnagyobb sötétségben és a legmélyebb kilátástalanságban sem vagyunk elhagyatva. Jézus szeretete elképzelhetetlen mélységeket járt meg: vállalta a teljes kiszolgáltatottságot, hogy legfájdalmasabb határhelyzeteinkben is társunk lehessen, és osztozzon sorsunkban.

A Jézus Krisztus szenvedéstörténetét megelevenítő misztériumjátékot a Bólyi Keresztény Színjátszó Közösség vitte színre. A monumentális előadás próbái a 75 szereplővel és a produkció zenészeivel már hónapokkal ezelőtt elkezdődtek.

A szereplők között találkozhattunk a Heródest megszemélyesítő Kutas Attila bólyi plébánossal; Jézus alakját Sztakó Márk, a Bólyi Keresztény Színjátszó Közösség tagja személyesítette meg. A darab rendezője Iváncsitsné Major Szilvia; zenei rendezője Iváncsits Tamás, a rendezőasszisztens Iváncsits Márton volt. A zenei koordinátori feladatokat Szabó-Beck Angéla látta el. A díszlet, a jelmezek és kellékek Szabóné Hegedüs Anita munkáját dicsérik; a hangtechnikáért pedig az FM Sound felelt.

Zenei közreműködők voltak: Szabó-Beck Angéla – fuvola, ének; Fürdős Noa – fuvola; Molnár Viktória – cselló; Sándor-Hidvégi Zsuzsanna – brácsa, ének; Käsz Katalin – ének; Hódi Renáta – ének; Major András – basszusgitár, ének; Molnár Péter – dob; Vida Lóránd és tanítványa – harsona.

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal ezúton mond köszönetet a Bólyi Keresztény Színjátszó Közösség tagjainak és mindazoknak, akik szolgálatot vállaltak a nagyszabású produkció megvalósításában: zenészeknek, a díszletek építőinek, a technikusoknak, a Sopianae Reviviscit Történelmi Hagyományőrző Egyesület tagjainak, az Egyházmegyei Hivatal közreműködő munkatársainak és a szolgálatot vállaló cserkészeknek, önkéntes fiataloknak, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az előkészületekben nyújtott támogatásért.

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír