Nagyszámú érdeklődő vett részt a Szent Atanáz-főiskola nyílt napján

A rendezvény célja, hogy a középiskolások közvetlen betekintést nyerjenek az intézmény oktatási kínálatába és közösségi életébe, valamint a hitéleti alapon nyugvó lelkiségébe is.

A délelőtt a Szent Péter teremben vette kezdetét, ahol Galambvári Péter megbízott rektor köszöntötte a megjelenteket. A rektor beszédében visszatekintett a főiskola 75 éves múltjára, kiemelve, hogy a kezdeti kizárólagos papképzéshez képest ma már jelentősen kibővült a választható szakok palettája. Emellett bátorító szavakkal fordult a pályaválasztás előtt álló diákok felé: „Főiskolánkon a levelező tagozattal együtt mintegy 300 hallgató tanul, ami azért lehetővé teszi, hogy családias hangulat legyen az egyes szakokon, mindenki ismer mindenkit, közvetlen és bizalomteljes kapcsolat lehet a tanár és a diák között. Így itt nemcsak tanítunk, hanem oktatunk és nevelünk is” – fogalmazott.

A köszöntőt követően Inántsy-Pap Ágnes tanárnő mutatta be részletesen a választható szakokat: az alap-, osztatlan- és mesterképzéseket. A prezentációt megelőzően egy, a hallgatók közreműködésével készült kedvcsináló videót mutattak be a főiskoláról, melyet Farkas Friderika ötödéves hittanár–nevelőtanár szakos diák készített hallgatótársai segítségével.

A program egyik leginkább interaktív része a kerekasztal-beszélgetés volt. Résztvevői – Koszta János első éves papnövendék, Fazekas Márton negyedéves papnövendék, Makai Viktória negyedéves hittanár–nevelőtanár szakos hallgató és Vajda Zsanett ötödéves hittanár–nevelőtanár szakos hallgató – személyes tapasztalataikon és élményeiken keresztül segítettek megismertetni a főiskolai életet, és kapaszkodókat nyújtottak a diákoknak a döntéshozatalban. Szó esett a főiskolára vezető útjukról, a tanulmányok és a lelki élet egyensúlyáról, valamint a közösségi programokról is.

A hallgatói önkormányzat működését Sajtos László HÖK-elnök mutatta be, Szabó Csaba kollégiumigazgató atya pedig a főiskola által nyújtott lakhatási lehetőségekről számolt be a nyílt nap résztvevőinek.

Az érdeklődő középiskolások ezután bepillanthattak a főiskola oktatásába is a nyílt tanítási órák keretében. A tantermekben párhuzamosan zajló órákon a diákok a legkülönfélébb szakterületeken kaphattak betekintést az oktatásba. Látogatható volt számos izgalmas témájú óra: Noé, Ábrahám, Mózes, Dávid és a többiek... fikció vagy sem? Bevezetés Izrael történelmébe címmel például Németh István atya tartott ószövetségi bevezető órát.

Kis drámák a tanteremben és ami mögöttük van címmel Inántsy-Pap Ágnes tanárnő óráját tekinthették meg a diákok. A szentségtan órán Jézus utolsó vacsorájáról és a zsidó húsvétról hallhattak Dobos András atyától. Aki szeretett volna, az játszhatott is Dévainé Markos Adrienn Kitti Játszani is engedd! című óráján. Tóth Attila etika előadása „Mért legyek én tisztességes?” kérdést feszegette, de a Bűn és bűnhődés, avagy az irgalmas szeretet tanításáról is lehetett hallani Garai Pétertől.

Szöveg: Vándor Ilka

Fotó: Farkas Friderika, Vándor Ilka

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye/Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír