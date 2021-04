Nagyszombati hódolat a torinói lepel előtt – élő közvetítés

Nem igazi közszemlére helyezésről van szó, mert a Leplet nem mozdítják el abból az ereklyetartóból, amelyben a székesegyházban őrzik, de televíziós közvetítés által szemlélni lehet majd. A szertartást az olasz püspöki konferencia televíziója, a TV2000 élőben közvetíti, és a műholdak segítségével az egész világon elérhetővé válik a Szentszék Kommunikációs dikasztériuma együttműködésének köszönhetően. A Vatikáni Rádió web- és Facebook-oldalán is élőben be lehet kapcsolódni a szertartásba: a jobb felső sarokban található piros ablakot kell megnyitni (Prayer and contemplation before the Shroud).

A torinói székesegyházban a szertartás első részét délután 5 órától a Passió különféle jeleinek szentelik. Olyan személyek beszélnek ezekről a jelekről, akik mindent megtesznek embertársuk szenvedéseinek enyhítése érdekében, megszenvedték a világjárványt vagy egyéb betegségeket, igazságtalanságot és erőszakot. Ezután fél 6-tól az Anya órája elnevezésű imádság következik az érsek vezetésével.

„Remélem, mindez segítséget nyújt közösségeinknek, hogy minden jóakaratú ember reménykedve, a hívők pedig hittel be tudják fogadni a halál és feltámadás húsvéti üzenetét, hogy ne adják fel és soha ne csüggedjenek semmilyen tragédia vagy nehézség láttán, amellyel szembe kell nézniük az életben. Továbbá fontos azon munkálkodni, hogy sok támogatásra és segítségre szoruló testvérünk megtalálja a bátorságot, hogy kövessék az Urat, aki nem hagyta, hogy a gonosz legyőzze, hanem a jóval győzte le, és ezért a halált is legyőzte” – nyilatkozta a szertartás kapcsán Nosiglia érsek.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír