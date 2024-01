Nagyvárad egykori székesegyháza, a Szent László-templom a 301. év küszöbén

Mert ez az a templom Nagyváradon, amelyben háromszáz évvel ezelőtt – 1723. január 10-én – az első szentmisét mutatták be mint Nagyvárad, időrendben harmadik székesegyházában, és azóta is folyamatosan Isten dicsőségére ajánljuk fel a legszentebb áldozatot.

Ez az a templom, és annak közössége, amely a 2023-as évet a hála és köszönet jegyében élte meg. Bár mindennapjainkat kissé beárnyékolta a beharangozott kiköltözés – ami még várat magára, ugyanis teljes körű felújítás előtt állunk –, mégis igyekeztünk méltóan megélni és átélni jubileumi évünket.

Az ünnepségek sorozata püspöki szentmisével vette kezdetét 2023. január 10-én, amikor „egy újabb évszázadért adtunk hálát a Jó Istennek a helytállásért, a szolgálatért, a jelenlétért” – mondta bevezetőjében plébánosunk, majd így folytatta: „szeretnénk a mögöttünk lévő láncsort ráakasztani a jelen megtartó pillérére, hogy erről a pontról szilárd alapot teremtsünk magunknak, és reményteli jövőt biztosítsunk utódainknak a következő évszázadokra”.

Egyházi főünnepeinkbe is igyekeztünk jubileumunkat beleszőni: a háromszáz éves helytállást, valamint a ma is kifejezésre kerülő élni akarást hangsúlyoztuk. Már az év kezdetén, Mária istenanyaságának ünnepén elköteleződésünket hangsúlyoztuk az új év és a számunkra új évszázad küszöbén. Vízkereszt ünnepén a szentelt vizet híveink jubileumi mottóval felcímkézett üvegecskékben vihették magukkal.

Régi, értékes örökségünk a fogadalmi triduum megünneplése, melynek előzménye, hogy a török uralom alóli felszabadulást követően az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalommal kötelezte el magát, hogy hálaadásul és engesztelésül minden évben a farsang utolsó három napján szentségimádást tart. Amikor Csáky Imre bíboros, püspök felépíttette az új székesegyházat, a mostani Szent László-templomot, a székeskáptalan fogadalma teljesítésének helyéül ezt a templomot választotta.

Nagyböjtben a város katolikus hívei számára missziós napokat hirdettünk, ugyanis az írott források szerint az 1923-as ünnepségeknek is része volt a misszió. Öt alkalommal a Szent László-templomhoz kötődő atyák szolgáltak és vezettek bennünket a hagyomány, a hivatás, a lelkipásztorkodás, a lelkiség és a szeretetszolgálat útján.

A nagyhét gazdag liturgiáját a ministránsok és a kórus szolgálata tette teljessé.

Jubileumi évünkben kilenc gyermek járult elsőáldozáshoz és főpásztorunk 22 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

Felejthetetlen lelki élményt jelentett április 29-én a Ferenc pápával való találkozás Budapesten, ahonnan hitbéli megerősödéssel tértek haza a résztvevők.

Az egyházmegyei Szent László-zarándoklaton és -körmeneten különös megilletődéssel vettünk részt, hiszen Szent László királyunk ereklyéjét kísérhettük jubileumi évünkben.

Pünkösdhétfő közösségünk számára kiemelkedő jelentőséggel bír, kettős ünnep ez számunkra: a Szentlélek eljövetele, valamint templomunk „második születésnapja”, ugyanis pünkösdkor vontak Várad lakói élő láncot templomunk köré, hogy hősies helytállással megmentsék a rombolástól, pusztítástól.

Úrnapját a máriás lelkiségek tagjaival ünnepeltük a székesegyház előtti téren, ahol elsőáldozóink hintették a rózsaszirmokat a körmeneten.

Templomunk Halmos László-kórusa zarándoklatot szervezett, melynek során erdélyi Szent László-templomokat kerestek fel.

A plébániánk közössége jubileumi zarándoklatra indult Somogyvárra, ahol a Szent László Nemzeti Emlékhelyet keresték fel.

Augusztus 15-én, Mária mennybevételének ünnepén plébános atyánk – hagyományteremtő szándékkal – megáldotta a gyógynövényeket és kerti virágokat, így köszöntve égi édesanyánkat, majd október 1-jén a termények megáldása adott alkalmat hálát adni Urunknak.

Közösségünk számára a fiatalok jelentik a biztos alapot, a reményteli jövőt. Felejthetetlen élményt jelentett néhányuk számára a ifjúsági világtalálkozón való részvétel, ahol Ferenc pápával is találkozhattak. Kollégistáink idén is megszervezték a Bihar megyei gyermekotthonok találkozóját, felejthetetlen élményt szerezve az árva gyermekeknek, miközben ők is megajándékozottaknak érezhették magukat.

Karácsonykor a Kisjézussal való találkozásra készültünk, majd gyermekeink pásztorjátékkal ajándékoztak meg bennünket, mi pedig igyekeztünk szükségben szenvedő családjainkat, testvéreinket segíteni ajándékcsomagokkal.

Az év utolsó napján, Szent Család vasárnapjával zárult jubileumi évünk, amikor plébánosunk közösségünk egy-egy csoportjának emléklapokkal köszönte meg a jubileumi év rendezvényein való részvételt, továbbá hogy hűséges és aktív tagjai maradtak a Szent László Plébánia közösségének. Hálaadásképpen pedig egy miséző kehellyel ajándékozta meg plébániánkat templomunk iránti mély tisztelete és szeretete jeléül. Mindenkinek megköszönte, hogy önzetlenül részt vettek a programokban az év folyamán.

Isten iránti köszönet és hála van szívünkben, hogy részesei lehettünk jubileumi évünknek és ünnepi eseményeinek. Hittel és bizalommal kérjük 301. évünk küszöbén:

„Régi nagy királyunk, dicsőséges László,

kérjük légy Istennél értünk közbenjáró”.

Szerző: Voiticsek Ilona

Forrás: Historia Domus, összeállította: dr. Kovács F. Zsolt, a Nagyvárad-Újvárosi Szent László-templom plébánosa

Fotó: Nagyvárad-Újvárosi Szent László Plébánia

Magyar Kurír