Ne féljetek prófétának lenni! – Magyar görögkatolikus templomot szenteltek a Partiumban

Szatmárnémeti városa 2007-ben írt ki pályázatot a használaton kívüli kazánház megújítására. A Szent Miklós-parókia elnyerte a pályázatot, megkapta az épületet, és a Szamos bal oldalán élő hatszáz magyar görögkatolikus részére ebből hozott létre 2010–2012 között templomot.

Az eredeti épületből csak a beton tartószerkezet maradt meg; az alap, a falak, a tető megújult. 2012-ben önállóvá vált a Keresztelő Szent János-parókia, és Stan Zsolt, aki a Szent Miklós-parókián volt segédlelkész addig, megkapta az új templomban a kormányzás jogát és feladatait.

Élő közösségként minden évben fejlesztették a templomot a hívek: így lett harangja. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával elkészült a padlófűtés, padlócsempézés, majd a templom padjai is. A képállvány alsó sorának váza és képei után, 2019 januárjában Magyaroroszág Kormánya segítségével elkezdődött a templom falfestése. A bizánci stílusú falképek elkészültével felszentelték a templom új oltárát, külső és belső falait és az ikonosztázt.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita ünnepi beszédében párhuzamot vont az épület régi és jelenlegi rendeltetése között.

Úgy tüzesítse át a Szentlélek ereje, az Isten iránti szeretet ezt a helyet, hogy mindazok, akik ide járnak, a saját életükben, a saját családjukban, a saját munkahelyükön adják tovább ezt a tüzet, ezt a forróságot, ezt a buzgóságot – mondta az érsek.

Az eredetileg kazánháznak szánt templomfal szorosan összeépült egy tízemeletes tömbházzal. Ennek lelki jelentőségéről is szólt az érsek: „Amikor az Isten kiválasztotta ezt a helyet, nem választotta el sem ettől a tömbháztól, sem az élet valóságától. Nem úgy foglalta le, különítette el, hogy oda ne mehessen senki, hogy az teljes egészében csak az Istené legyen; hanem úgy, hogy közben teljes egészében a világé is maradt. Mi is jelen vagyunk a világban, és továbbadunk mindent, amit kaptunk az Istentől.”

A feladat, amelyet kapunk Istentől, felelősségteljes: hogy prófétákká legyünk a világban,

mint Keresztelő Szent János és mint a többi próféta, akiknek az ábrázolásait a templom oldalfalain láthatjuk. Nem elég jámbor életet élni, csak „jónak lenni”. Prófétának kell lenni.

Vasile Bizau megyéspüspök a záróáldás előtt érdemoklevelet adott át Stan Zsoltnak, és papi mellkeresztet id. Pallai Bélának papi szolgálatukért és a templomon végzett munkálatok elismeréseként.

Forrás: Stan Zsolt/Máramarosi Görögkatolikus Egyházmegye

Fotó: Máramarosi Görögkatolikus Egyházmegye

Magyar Kurír