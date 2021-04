Ne fúrjanak olajkutat az Őrségben! – A Jézus Szíve Népleányai Társasága is támogatja a felhívást

A civil szervezetek nemzeti parkjaink védelmében fogalmazott közös kiállásának [1] – mely a Greenpeace Magyarország és a Magyar Természetvédő Szövetsége (MTVSZ) özös kezdeményezése – az ad most aktualitást, hogy a MOL olajcég engedélykérelmet nyújtott be szénhidrogénkút fúrására az Őrségi Nemzeti Park területén [2]. A tervezett beruházás a nemzeti park védett természeti területén, Natura 2000-es területen, a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületén történne – a civilek szerint ezzel az olajipari vállalat szembemegy az Alaptörvényben rögzítettekkel. Egy új szénhidrogén-kitermelő helyszín nyitása emellett súlyosbítaná a klíma- és ökológiai válságot is, ami tovább rontaná Magyarország jövő nemzedékeinek életfeltételeit.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) jelentése szerint az olajfogyasztásunkat a 2010-es bázisévhez képest 37 százalékkal, gázfogyasztásunkat pedig 25 százalékkal kell csökkenteni világszinten 2030-ig [3]. A párizsi klímaegyezményben rögzített másfél fokos globális felmelegedési küszöböt a már feltárt földgáz- és kőolajkészletek kitermelése és felhasználása is veszélyezteti [4]. A klíma- és ökológiai válság jelenlegi súlyos helyzetében már nem lehet engedélyezni újabb fosszilisenergiahordozó-lelőhelyek megnyitását.

A hazai gázfogyasztást a magyar kormány 2040-re 40 százalékkal akarja csökkenteni. A lakóépületek régóta ígért energetikai felújításával évi 2 milliárd köbméter földgázt tudnánk megtakarítani, amely mennyiség megegyezik a jelenlegi hazai kitermeléssel [5]. A biológiai sokféleség, a minket is fenntartó élő rendszerek összeomlásának közvetlen veszélye pedig megköveteli, hogy az egyre kevesebb még természetes területünket megőrizzük.

„Abszurd és felelőtlen a MOL-tól, hogy a klíma- és ökológiai válság közepén egy nemzeti park területén akar új szénhidrogén-kitermelő helyet nyitni. A környezet és az éghajlat további pusztítása helyett a MOL-nak a megújulókra való áttérésben kellene élen járnia” – nyilatkozta Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány-felelőse.

„Egy szénhidrogén-kitermelő beruházás egyaránt veszélyezteti az éghajlati biztonságot és az ökológiai értékeket. Ezt maga a beruházó MOL által megrendelt előzetes vizsgálati dokumentáció is beismeri, és leírja, hogy a tervezett tevékenységnek a zaj-, fény- és porszennyezéstől kezdve a megnövekvő forgalmon keresztül egészen a madarak költőhelyének megzavarásáig terjedő veszélyeztető hatásai lennének. Nemzeti parkjainkat azért hoztuk létre, hogy a magyar tájat és benne természeti kincseinket hosszú távon megőrizzük. Minden ezt a célt veszélyeztető gazdasági tevékenységet itt el kell kerülni” – tette hozzá Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége társelnöke.

A közös állásfoglaláshoz csatlakozó szervezetek azt várják:

– a MOL azonnali hatállyal álljon el az Őrségi Nemzeti Park védett természeti területére tervezett beruházásától;

– a Vas Megyei Kormányhivatal a fentiekben megfogalmazott természetvédelmi és klímavédelmi szempontok értelmében utasítsa el az engedélykérelmet, amennyiben a MOL nem vonja vissza a beruházási szándékát;

– a magyar Országgyűlés az Alaptörvénnyel összhangban alkosson törvényt, amely megtiltja nemzeti parki védett természeti területen a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó új bányászati kutatás és kitermelés megkezdését.

A MOL tervét nem támogatja az érintett Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága sem, az MTVSZ közérdekű adatigénylésének köszönhetően napvilágot látott dokumentum szerint [6]. Az ügy kapcsán Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója felhívta a figyelmet arra, hogy alkotmányos rendünk szerint a természetvédelmi területeken a védendő közérdek az élővilág megóvása, a bányászati célú tevékenység nem élvez elsőbbséget egy nemzeti park védett területén [7].

A nyilatkozat a támogató szervezetek listájával ITT érhető el.

Jegyzetek:

Forrás és fotó: Magyar Természetvédők Szövetsége



