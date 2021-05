Négy éve segíti a Fokoláre Mozgalom a pakisztáni szegény diákok tanulását – Köszönet olvasóinknak is

Ahogy arról januárban hírt adtunk, egy belga ferences szerzetes harminc évvel ezelőtt Pakisztánban elkezdte látogatni a nyomorban élő családokat. Ezt a küldetést folytatja a Fokoláre Mozgalom ottani közössége – az ő szolgálatukba kapcsolódtak be a magyar önkéntesek.

Amikor elérik az iskoláskort a központba járó gyerekek, sajnos nem természetes, hogy iskolába mennek, mert Pakisztánban az állami oktatás nem ingyenes. Hogy minél többek iskoláztatását tudják támogatni, 2017-ben a pakisztáni központ a Fokoláre Mozgalom magyar közösséghez fordult segítségért. Erre válaszul született meg az úgynevezett „100 Ft-os akció”.

A szervezők fontosnak tartják a visszajelzést és a köszönetnyilvánítást, amit ezúton is szeretnének megtenni. Különösen is azért, mert a januári cikk megjelenése után több olvasónk is jelentkezett, hogy támogatják ezeket a gyerekeket.

2020. április 1-jétől 2021. március 31-ig 9 631 825 forint gyűlt össze.

Pakisztánban április 1-jén kezdődik a tanév. Az összeget továbbították a pakisztáni közösségnek, az adományokat a szociális központban gondozott gyermekek ellátásának és oktatásának költségeire fordítják.

Végtelen hálával köszönjük mindenkinek minden jellegű támogatását, azoknak is, akiknek nem sikerült személyesen megköszönni, mert nem tudtuk kinyomozni elérhetőségüket”

– írták az akció szervezői, Téglásy Klára és Tóth Judit.





A gyűjtés folytatódik. Az Új Város Alapítvány számlaszáma továbbra is nyitva, ahova köszönettel várják a támogatásokat.

Számlaszám: CIB Bank 11103004-18041930-10000001

A közleményben kérjük feltüntetni: Pakisztán

További infó: www.fokolare.hu

