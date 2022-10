Negyed évszázados az egri Segítő Szűz Mária lánykollégium

A kollégium helyén egykor egy kopár mező állt, egy elhanyagolt kereszttel. Lékai Péter ciszterci szerzetes erős motorja volt a rendszerváltás utáni idők egyházi építkezéseinek és nagy álma volt egy főiskolai kollégium a fiatalok számára Egerben. Az akkori érsek, Seregély István teljes szívvel támogatta az álmot, Mándy Zoltán érseki irodaigazgató pedig vállalta a négy esztendeig tartó építkezéssel járó feladatokat. Ezek után az 1997/98-as tanévben ünnepi szentmisével adták át az épületet, melynek bejáratánál egy mozaik hirdeti: az itt lakók a Szűzanya oltalma alatt állnak.

A kollégium évről évre több mint száz lánynak nyújt otthont, családias, modern környezetben, ahol az egyetemisták a színes programok mellett a szalézi nővérek szerető jelenlétével találkozhatnak. Nagy Ágnes nővér az ünnepségen elmondta: „nagy ajándék, hogy az ideérkező lányokat, akik sokszor még keresők, az Úrhoz vezethetik és megismertethetik velük az Egyház fiatalos arcát”.

A hálaadó ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be az intézményben, jelen volt még Czapkó Mihály érseki titkár; Németh Zoltánné Zsuzsa, a kollégium egyetemi referense; Csáfor Hajnalka oktatási rektorhelyettes; Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora; Drahos Dávid egyetemi lelkész, valamint Ábrahám Béla és Tran Si Nghi Ferenc szalézi atyák is.

Az érsek homíliájában a nők egyházban és világban betöltött szerepéről beszélt, valamint kiemelte, hogy az éleünkben fontos fogódzó és biztos pont a Szűzanya végtelen szeretete.

Hangsúlyozta: a nők szeme és figyelmessége sokszor olyanokat is észrevesz, amelyeket a férfiaké sajnos nem. Az ünnepi evangéliumra utalva elmondta: a kánai menyegzőn is Jézus anyja, Mária vette észre, hogy már fogytán van a bor, majd felhívta a násznép figyelmét, hogy kapkodás helyett „Tegyétek azt, amit Jézus mond.” Hiszen mi is, ha azt tesszük, amit az Úr kér és mond, minden rendben lesz az életünkben.

Ternyák Csaba úgy fogalmazott: az ünnep tartalma arra is rámutat, hogy Mária, a Keresztények Segítsége a nagy veszedelmek idején is igazi patrónánk és oltalmunk volt. Szent István király is Mária oltalmára bízta az egész országot, s azóta is a mi pátrónánk. Így ismernek minket a nagyvilágban is. Az érsek arról is szólt, hogy maga is próbált már sziklát mászni, s a sziklamászásnál szükségünk van a kezeink és lábaink alá erős, biztos pontokra, a biztos útra. A biztos fogódzók pedig elvezetnek a célhoz minket. Ilyen biztos útra vezető intézmény a Segítő Szűz Mária Egyetemi Leánykollégium is. Ez a hivatása, ebben segítenek az itt szolgáló nővérek is. Hiszen az életünk olyan, mint a sziklamászás, tele van veszélyekkel, nehézségekkel, de a Szűzanya oltalom és igazi segítőnk – emelte ki a főpásztor.

A szentmise után a kollégium lakói ünnepi műsorral adtak hálát az itt kapott kegyelmekért és barátságokért. A program során köszöntötték a kollégium volt igazgatóját, Roboz Etelka nővért, Sommaruga Giordana nővért, Hervayova Elvira nővért, valamint Lukács Tamásné Gittát, Bótáné Árvai Katalint, Lukács Tamást, Ádám Mihályt, Gulyás Ferencet, Szabó Bélát, Lukácsné Szilágyi Juditot, Bodnár Zoltánt, Bóta Sándornét, Ferenczné Érsek Zsuzsannát és Zayné Pogonyi Ritát, akik idejükkel, odaadásukkal és munkájukkal fáradoznak az itt lakókért.

A programra szerte az országból érkeztek volt növendékek, akik örömmel és meghatódva emlékeztek vissza az itt töltött évekre. A szeretetvendégség előtt a szalézi nővérek egri közösségének elöljárója, Carolina Costabile nővér – mint 150 évvel ezelőtt Mazzarello Mária Dominika, a rend alapítója – a Szűzanya elé tette az kollégium kulcsát, ezzel szimbolizálva, hogy az intézmény vezetője a Szűzanya, aki 25 éve oltalmazza az itt lakókat és dolgozókat.

Szerző: Domán Vivien

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Magyar Kurír