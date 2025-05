Négynapos gyermekvédelmi szabadegyetemet rendezett az ÁGOTA Közösség

Az ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézményrendszere és az ÁGOTA® Alapítvány közös szakmai rendezvénye minden évben a gyermekvédelmet érintő aktuális témák megvitatására hívja a szakmai közönséget.

A közös cél a világnézeteken, egyházi és állami szférán átívelő együtt gondolkodás a magyar gyermekvédelem helyzetéről.

Kothencz János, az ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Szabadegyetem és Konferencia házigazdája elmondta: a szakmatársadalom nagy örömmel fogadta, hogy idén szabadegyetem formában tartják meg a rendezvényt. „A korábbi évek gyermekvédelmi konferenciáinak tapasztalatai is abba az irányba mutattak, hogy még nagyobb teret kell biztosítanunk a felekezeteken, világnézeteken, egyházi és állami szférán átívelő együtt gondolkodásnak. Ezért szerveztük négynaposra idén a rendezvényt.

2500 kolléga regisztrált a szabadegyetemre, akiket 26 plenáris előadás, 8 szekció-előadás, 2 pódiumbeszélgetés, továbbá 20 interaktív workshop és 16 szakmai műhely várt” – ismertette Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője.

A nagyszabású szakmai rendezvényre az egész országból érkeztek a Bács-Kiskun vármegyei gyermekvédelmi komplexumba, ÁGOTA Falvára a gyermekvédelmi szakellátásban érintett állami, egyházi és civil szervezetek munkatársai, valamint az ágazati irányítás képviselői.

Május 13-án, kedden mintegy ezerfős szakmai közönség előtt nyílt meg a szabadegyetem és konferencia. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök köszöntőjében méltatta a gyermekvédelemben dolgozók munkáját.

„Szegeden a lézerközpontban, az ELI-ben hihetetlen precíziós munkát végeznek, ezért burok veszi körül az épületet, ami megakadályozza a külső rezgéseket. Önök a hivatásuk gyakorlásával forintban megfogalmazhatatlan értékkel foglalkoznak: emberekkel, gyermekekkel. Nincs lehetőségük arra, hogy ezt a felbecsülhetetlen szolgálatot burokban végezzék, sőt az elmúlt években rengeteg támadás érte önöket, a gyermekvédelmet. Ezért nagyon fontos, hogy egymást erősítsék, tapasztalatot szerezzenek, szakmai élményekben gyarapodjanak” – hangsúlyozta a főpásztor.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára is ÁGOTA Falvára utazott, hogy a történelmi jelentőségű szabadegyetemen részt vehessen. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy új műfaj a hazai gyermekvédelemben a szabadegyetem. „Nagyon sok szakember van itt. Több, mint amennyi szokott lenni egy konferencián, ráadásul négy napba valóban sok közös gondolkodás belefér. A gyermekvédelem elmúlt évének meghurcoltatása után rendkívül fontos, hogy legyen egy hely a korrekt szakmai párbeszédnek, hogy megvitassuk, mi az, ami jó irányba megy, és mi az, ami jobb irányba mehetne, vagy hogy mit sikerült az elmúlt években megvalósítanunk” – magyarázta.

A szabadegyetemen a szakemberek a gyermekvédelem aktuális kérdéseiről hallgathattak előadásokat. Emellett egy pódiumbeszélgetésen a gyermekvédelmi szakellátás hitéleti aspektusait középpontba helyező diskurzus zajlott.



Nagy Péterné, a Békés vármegyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat területi igazgatója is részt vett a rendezvényen. „Évek óta visszajáró vendége vagyok az ÁGOTA Közösség gyermekvédelmi konferenciáinak. Már eddig is nagyon sok új információra tettem szert és teszek szert idén is. Élvezem minden percét, szenzációs előadók tartják nekünk az előadásokat. Minden kollégámnak ajánlom, mert az együttműködés nagyon-nagyon fontos” – hangsúlyozta a területi igazgató.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató



Fotó: Karnok Csaba, Sándor Judit, Szabóné Zsedrovits Enikő



Magyar Kurír