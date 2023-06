Negyven éve tűnt el Emanuela Orlandi – A Vatikán átadta a római ügyészségnek a nyomozati anyagot

Január óta az olasz hatóságok meghallgattak több olyan személyt, aki abban az időben felelős beosztásban állt a Vatikánban, és a kapott információk nyomán úgy látták, érdemes tovább folytatni a vizsgálatot.

A szentszéki sajtóközpont június 22-én közzétett tájékoztatása szerint Alessandro Diddi, Vatikán Városállam főügyésze átadta a januárban újranyitott nyomozás anyagát a római ügyészségnek, hogy tanulmányozzák és megfelelő lépéseket tegyenek. A vatikáni főügyész továbbfolytatja a munkát a következő fél évben. Azt is hozzátette, osztozik Emanuela családjának fájdalmában, átérzi a szenvedést, amit egy hozzátartozó eltűnése okoz.

Nemrég Pietro Parolin bíboros államtitkár is megerősítette: a Vatikán mindent megtesz a fájdalmas ügy kivizsgálásáért, Ferenc pápa ezért rendelte el januárban a nyomozás újraindítását. A család ügyvédje azonban nem jelent meg a tárgyaláson. A 15 éves korában eltűnt lány testvére élő televízióműsorban nyilatkozott Szent II. János Pál pápa állítólagos nem megfelelő viselkedéséről, melyet Ferenc pápa sértő és megalapozatlan vádnak nevezett. Ekkor idézték be az Orlandi család ügyvédjét, aki azonban szakmai titoktartásra hivatkozva nem akarta elárulni, hogy kitől szerezték az állítólagos kompromittáló információkat a lengyel pápáról. A bíboros államtitkár ezzel kapcsolatban elmondta: nagyon meglepődtek az együttműködés hiányán, hiszen éppen a család kérte ezt a Vatikán részéről. A Szentszék szándéka az, hogy valóban tisztázza az esetet, talán most van az utolsó pillanat, hogy fény derülhet az igazságra, amivel elsősorban a szenvedő édesanyának tartoznak. A vatikáni főügyész szerint ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy a túlzott médiafigyelem akadályozhatja a nyomozást.

Ferenc pápa június 25-én, vasárnap délben az Úrangyala elimádkozása után pár mondatban utalt a vatikáni állampolgárságú lányra. „Ezekre a napokra esik Emanuela Orlandi eltűnésének negyvenedik évfordulója. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy még egyszer kifejezzem közelségemet a családjához, különösen az édesanyjához, és biztosítsam őket imáimról. Imáimban megemlékezem mindazon családokról is, amelyek elhunyt szerettük miatt szenvednek.”

