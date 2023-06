Nem az évek mennyisége, a hitünk minősége számít – Harmincéves a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A szentmise kezdetén Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek köszöntötte a Szentatya hazai képviselőjét latin, majd a város polgármestere, Csányi József angol nyelven.

A nuncius beszéde elején kiemelte: a 30. évforduló napján, Szent István ereklyéinek átvitele ünnepén éppen egy Szent István tiszteletére szentelt templomban mutatnak be szentmisét. Mint mondta, 30 év a történelemben rövid idő, de hozzá társul a magyarság ezeréves keresztény múltja, valamint a kereszténység két évezrede is.

Az egyházmegye közössége Isten nagy családjaként élhet egy nagyobb közösség tagjaként – idézte fel a Szentatya által is használt képet az Egyházra.

Ami számít, az nem az évek mennyisége, hanem a hitünk minősége.

A nuncius figyelmeztetett arra, hogy a jubileum egyben kihívás is. Soha nem szabad elfelejteni azt a „programot”, amit Jézus adott nekünk. Emlékeztetett Szent II. János Pál pápa szavaira is, amelyeket Novo millenio ineunte kezdetű levelében fogalmazott meg: „A program nem változik meg a különféle korokkal és kultúrákkal, még ha számol is a létükkel, hogy őszinte párbeszédet és hatékony kommunikációt folytasson velük.”

Beszéde második részében Michael Wallace Banach Szent István király alakját méltatta, aki elültette a magyarokban a kereszténység magvait, és gondoskodott a családjáról is. Emellett szólt a Szent Imre herceghez írt intelmekről is, idézve az utolsó sorokat.

A nuncius végül a Szentatya magyarországi látogatásának egyik beszédéből idézett, melyben kiemelte az Egyházról megálmodott képet, melyet építeni kell:

a befogadó Egyházét, melynek van bátorsága mindenkihez elvinni az evangélium próféciáját.

A szentmisét követően Máthé György érsekvadkerti plébános előadása hangzott el, aki – a jelen lévő közel száz paptestvére és három püspök előtt – felidézte tapasztalatait a 30 évvel ezelőtti eseményekről. A Váci Egyházmegye papjaként és volt kiskunfélegyházi káplánként szerzett tapasztalatokat az egyházmegyék átalakításának idejéből.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf



Magyar Kurír