Nem csak kórus – Így segít a járvány idején a Vox Mirabilis

A kórus a hangversenybérlete és a két saját fesztiválja mellett számos jótékonysági fellépést vállal, gyakran rendeznek ingyenes koncerteket is, hogy a rászorulók térítésmentesen élvezzék a zenei kultúrát.

A karantén idején, ami már több mint két hónapja tart, az együttes is kereste a lehetőséget, hogyan tud aktív részese lenni ennek az időszaknak. Többen jelentkeztek önkéntesnek, akik napi rendszerességgel segítenek az időseknek vagy a családoknak, bekapcsolódtak a Krisztus Király Karitászcsoport munkájába is, tartós élelmiszert vittek házhoz, amikor erre volt szükség.

A karanténidőszak elején közel ötszáz háztartásba juttattak el borítékokba csomagolt maszkokat, melyet a város ajándékozott lakóinak. A kórustagok között vannak orvosok, akik megfeszített munkával dolgoznak, pedagógusok, akik nagy erőkkel oktatnak online, egyetemisták, akik online tanulnak, sőt, érettségiző is, aki sikeres vizsgát tett, a két nyugdíjas pedig szófogadóan otthon van. Mindenki teszi a dolgát.

A Frim Jakab képességfejlesztő szakosított otthonban gondozott gyerekeknek húsvéti süteményeket sütöttek, hogy szebb legyen számukra az ünnep.

A kórustagok között intenzív levelezés folyik, és persze van otthoni gyakorlás, egy-egy új kórusmű önálló megtanulása is. Készült egy felvétel, amelyen összeéneklik a megtanult művet – már ez is örömet okozott, ha nem is tudnak egymással találkozni.

A Vox Mirabilis Kamarakórus kezdettől részvevője a Kórusok Éjszakájának, amelyen különdíjat is kapott egy ősbemutató alkalmával, így az idén sem hagyják ki ezt az eseményt, amelyet most online rendeznek meg. Egy új kórusművet tanultak meg otthon önállóan, és feltöltötték az online felületre, mely napokon belül megjelenik. Izgalmas, új lehetőség ez, amit a kórus kihasznál.

A karanténidőszak egyik legérdekesebb eseménysorozata, hogy május 17-én, vasárnap a Szent Efrém Férfikar Székesfehérvárra utazott három rövid szabadtéri koncert erejéig: 11 órától a székesfehérvári Krisztus Király Plébánia udvarán koncerteztek, ahol a Vox Mirabilis Kamarakórussal közösen is énekeltek, majd még két helyszínen, a Civil Központnál, illetve a Rác utcában folytatódott a program az ott lakók örömére, akik nagyon szívesen kapcsolódtak be a közös éneklésbe is. A Vox Mirabilis Kamarakórus és a Szent Efrém Férfikar már hosszú évek óta barátságot ápol egymással, évente több közös fellépésük is van, hamarosan hagyományos hangversenyen is énekelnek majd együtt.

A kórustagok közül sokan varrtak maszkot is, erre az alkalomra különleges kottás arcvédők készültek, amelyből a vendégek is kaptak ajándékba.

Forrás és fotó: Vox Mirabilis

