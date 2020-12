Nem csak rajtunk áll – Ünnepi készület Horváth Árpád jezsuitával (3. rész)

A jezsuita templomigazgató az első videoblogban az adventi koszorút, annak alkotórészeit bemutatva hozta közel hozzánk a készületet, a találkozást egymással és a Megváltóval, a második részben a rorátéról és a Mikulásról beszélt.

A rózsaszín az advent harmadik vasárnapjának, az öröm vasárnapjának liturgikus színe. A harmadik, a rózsaszín gyertyát gyújtjuk meg a koszorún.

Nem csak rajtunk áll, hogy találkozhatunk Istennel; amikor bűnbánatról van szó, megtett lépésekről advent idején, akkor ez Istenen is múlik.

Ezen a vasárnapon Máriára is emlékezünk. Régi hagyomány, hogy például az Alföld egyes részein ilyenkor köszöntötték az édesanyákat is.

Advent a jótettek ideje is. Ilyenkor igyekszünk jótetteinkkel készülni karácsonyra, mint ahogy a jászolt is előkészítjük, megágyazzuk szalmával. Régi szokás volt a Kárpát-medencében, hogy a házak tiszta szobájába szentestére behoztak egy egész bálát. Ez is mutatja, hogy habár egész adventben szalmaszálanként gyűjtögetjük a jócselekedeteket, de

Isten minden elgondolásunkat felülmúlja, amikor bálányi – megszámlálhatatlan szalmaszállal örvendeztet meg bennünket: szeretetével, Jézus születésével.

Fotó és videó: Merényi Zita

Magyar Kurír