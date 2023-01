Nem elég őriznünk értékeinket – Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye turisztikai irodájának tervei

– Tartalmas turisztikai évet zártak 2022-ben? Mennyire lehetnek bizakodóak, ha a jövőbe tekintenek?

– A megkezdett munkát kell folytatnunk, és megvalósítanunk a tervbe vett fejlesztéseinket. A főegyházmegye két bazilikájában – Esztergomban és Budapesten – vezetett túrákat, tematikus idegenvezetéseket tervezünk, és diákcsoportoknak, fiataloknak múzeumpedagógiai foglalkozásokat szeretnénk nyújtani. Arra készülünk, hogy több kisebb templomunkat is bekapcsoljuk a turisztikai körforgásba, s ezáltal turisztikai élményként is eljuttatjuk a látogatókhoz a falaik között megbúvó kincseket. A zenei élet fellendítését célzó programokat, tematikus templombemutatókat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat is kínálunk majd, szoros együttműködésben az adott intézményekben dolgozó kollégákkal. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a jó gyakorlatokat az egyik intézményünkből átültessük a másikba. Főegyházmegyei intézményeink összefogásával komplex turisztikai termék- és programfejlesztéseket hajtunk végre, illetve közös marketingkommunikációs megjelenéseket tervezünk az új esztendőre is. 2022-ben a D50 hotelünk vendégei számára kuponokat készítettünk, melyekkel kedvezményes áron vehették igénybe a templomainkba szóló belépőjegyeket. Az új esztendőben ezt az esztergomi intézményekre is kiterjesztjük. Szeretnénk továbbá erősíteni a kapcsolatot a turisztikai szakmai szervezetekkel, a beutaztató, illetve az utazási irodákkal.

– Hogyan érezteti a hatását a válság a turisztikai célpontok életében?

– Egy többszörösen térdre kényszerített ágazatnak kell most szembenéznie a jelenlegi gazdasági helyzettel, az energiaválsággal. Ez a szakma rugalmas, és kreatív mivoltából fakadóan képes megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a nehezített viszonyok között is talpon tud maradni, de sajnos van az a pont, amelyen túl a vállalkozások már nem tudják kigazdálkodni a működésükhöz szükséges minimumot sem. Nehéz döntések elé kerültünk. Ugyanakkor az esztergomi bazilika felújítása is folyamatos újratervezésre ösztönöz bennünket. A munkálatokhoz kapcsolódóan született meg az az ötlet, hogy közvetlen közelről mutassuk meg az érdeklődőknek egy ilyen monumentális műemlék épület felújításának kulisszatitkait, az egyedülálló építészeti megoldásokat, a restaurátorok aprólékos munkáját. Így született meg a az igen sikeresen működő Ég és föld között – exkluzív (kaland)túra az esztergomi bazilika kupolájában elnevezésű programlehetőség.

Mivel a budai Várban bevezették a turistabuszok magasságkorlátozását, ez nehéz helyzetbe hozta a buszos turizmust. Az intézkedés a Mátyás-templom és az egész Vár turizmusának jövőbeli helyzetét elbizonytalanította. Így folyamatosan keresnünk kell azokat a megoldásokat, amelyekkel enyhíteni tudjuk a templom turisztikai kiszolgáltatottságát. Tematikus séták kialakítása például kiváló alternatíva lehet a programkínálat színesítésére. Nagy örömömre sikerült gazdagítanunk a szolgáltatásaink körét egy újabb tematikus sétával, amelynek során a Mátyás-templom egyébként elzárt tereibe is beléphet a látogató.

A budapesti Szent István-bazilika, az esztergomi társszékesegyháza

(Fotó: Bókay László)

– Budapest-szerte népszerűek ma a tematikus séták. Sikeresek a turisztikai iroda ajánlatai is?

– Úgy látjuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben meg fog nőni a tematikus séták szerepe, mert az emberek inkább a kisebb anyagi terhet jelentő kulturális programokra, feltöltődési lehetőségekre fognak költeni. A séták fontos szerepet töltenek be a preevangelizációban. Ezeken az alkalmakon azokat is meg tudjunk szólítani, akik a kultúrára nyitottak, de nem feltétlenül vallásosak. Az Imagine sétacéggel közösen 2021 tavaszán két sétát indítottunk útjára. Nagyon sikeresek lettek ezek a közös sétáink, így idén két újabb tematikával bővítettük a kínálatunkat. A sétákon valami olyat tudunk mutatni, ami eddig rejtve volt a látogatók szeme elől, ez pedig mindig különösen érdekes. Személyes kedvencem, az „Egyházi dokumentumok, amelyek megváltoztatták a világot” elnevezésű sétaprogram például a Központi Papnevelő Intézet egyébként nem látogatható barokk könyvtárába, a Pálos Könyvtárba vezet. Bemutatja, hogy a történelem különböző korszakaiban milyen szerepet töltött be az Egyház a művelődésben, a kultúrában, és hogyan volt jelen az emberek életének legkülönbözőbb területein, az anyakönyvezéstől kezdve az embermentő akciókig. A séta résztvevői megismerhetik az Egyház különböző arcait, és különleges kulturális ismeretekhez jutnak hozzá, amelyek általában elgondolkodtatják őket. Egyesekben pedig akár a krisztusi szeretet csírája is növekedésnek indulhat.

– Látva ezeknek a programoknak a keresettségét, tovább bővítik a kínálatukat?

– Feltétlenül. Több izgalmas témán dolgozunk. Budapesten ilyen például az Ybl-örökség a Bakáts téri templomban, az Avilai Nagy Szent Teréz-templom ma is működő mechanikus szerkezetű toronyórája vagy az eklektikus, szecessziós stílusú kőbányai Szent László-templom, amelyet a pécsi Zsolnay gyár termékei díszítenek.

A budapesti Pálos Könyvtár is látogatható sétaprogram keretében

– Udvardy György veszprémi érsek hívta fel a figyelmet arra, hogy az egyházi turizmusban törekednünk kell a hit és a találkozás kultúrájának megteremtésére. Turisztikai szakemberként Ön mit ért ezalatt?

– A turizmus lehetőség arra, hogy közelebb hozzuk az embereket az Egyházhoz, hogy megismertessük velük az Egyház szerethető, mosolygós arcát. Számunkra a turizmus nem cél, hanem eszköz, amely által megmutathatjuk a ránk bízott értékeket, kincseket, amelyeket itt őrzünk, a megszentelt falak között. Ám

nem elég csak őriznünk, közkinccsé kell tennünk őket, a nemzeti kultúra részévé. Minden alkotás üzenetet hordoz, ami hitre ébreszthet.

Alkalmat teremt arra, hogy találkozzunk Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. A vallási turizmusban a kulturális, gasztronómiai, történelmi aspektusok alkalmasak arra, hogy megszólíthassuk a nem vallási céllal hozzánk érkezőket is, és esetleg elindíthassuk őket azon az úton, amelyen azután az atyáknak kell majd megfogniuk a kezüket.

– Az egyházi turisztikai célpontok a vallási tapasztalat, a személyes hitélmények értelmezésének helyei is. Milyen élményekre kíván ráerősíteni kínálatával az iroda?

– A gasztronómia, a zene és a kultúra sokakat megszólít, és nekünk bőven van mondanivalónk ezeken a területeken. Az év elején jelent meg az Ételek a prímási asztalról című egyedülálló receptkönyv, amely kultúrtörténeti érdekességként és szakácskönyvként egyaránt forgatható. A könyvhöz kapcsolódóan gasztronómiai ízutazásra invitáljuk az érdeklődőket: az esztergomi bazilika Panoráma kávézójában megkóstolhatók a receptkönyvben található prímási sütemények, a Prímás Pince étteremben pedig háromfogásos prímási menüsort fogyaszthatnak el a vendégek, és úgy érezhetik, mintha csak a 19. századi hercegprímások ebédlőjében lennének. Az új esztendőben a bazilikába csoportosan érkező látogatóknak egy exkluzív program keretében szeretnénk betekintést nyújtani annak a négy hercegprímásnak az étkezési szokásaiba is, akiknek a nevéhez kötődik a bazilika építése.

A Prímás Pince étterme Esztergomban

Zenei téren terveink szerint a kisebb templomokban is lesznek állandó koncertek és orgonabemutatók. Budapesten, a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-plébániatemplomban a koncertek után közvetlen közelről ismerkedhetnek az érdeklődök az orgonával, történetével, különleges hangzásával és egyediségével.

Bővítjük a templomainkhoz kötődő minőségi ajándéktárgyak kínálatát is. A rézlemezekből, amelyek az esztergomi bazilika felújítása során lekerülnek a kupoláról, keresztek, falióra és számos kisebb emléktárgy készül. A látogatók így szó szerint hazavihetnek magukkal egy darabot a bazilikából, és reményeink szerint a keresztényi üzenetből is.

– Mivel segítheti a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia a vallásturizmust?

– A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 Turizmus 2.0 dokumentuma kiemelten foglalkozik a vallásturizmussal. Az I. Nemzeti Vallásturizmus Fórum, amelyet 2022 tavaszán rendeztek meg Esztergomban, majd A vallási turizmusban rejlő lehetőségek Magyarországon című konferencia, amelynek Tihany adott otthont, hasznos színterei voltak az egyházi és az állami szervezetek közötti egyeztetéseknek a vallási turizmus szerepéről, jövőbeli lehetőségeiről, a szükséges keretrendszerek kialakításáról. Bízunk abban, hogy ezek a törekvések a jövőben felekezeteken átívelően folytatódhatnak, és közös vallásturisztikai kínálatunkkal részt vehetünk majd azokban a marketingaktivitásokban és kampányokban is, amelyek célja a külföldi látogatók megszólítása.

– Hogyan tájékozódhatunk a turisztikai iroda kínálatáról?

– A főegyházmegye turisztikai honlapján magyar és angol nyelven is megtalálhatók és folyamatosan frissülnek az információk. Facebook-oldalunkonis hírt adunk a főegyházmegyéhez kapcsolódó turisztikai programokról. Szoros a kapcsolatunk a turisztikai sajtóval, kiemelt szakmai partnereinkkel marketingkommunikációs együttműködések keretében is megjelenítjük a kínálatunkat. A HungaryCard 2023-as évi katalógusának címlapján például az esztergomi bazilika és a várhegy szerepel, és együttműködésünknek köszönhetően egész évben lehetőségünk lesz a főegyházmegye turisztikai ajánlatának látványos megjelenítésére. De említhetném a Guide.Me – Magyarország a zsebedben applikációkban való megjelenéseinket is, amelyek a belföldi és a külföldi közönséghez egyaránt szólnak. A most induló esztendőben is szeretnénk jelen lenni szakmai kiállításokon, vásárokon. A 2022-es az esküvőkiállítás például szintén újszerű lehetőséget jelentett az Egyháznak a bemutatkozásra.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Merényi Zita; Bókay László



Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2023. január 1-jei számában jelent meg.