Nem tananyagot, hanem reményt adnak át – Katekéták továbbképzése a Nyíregyházi Egyházmegyében

Az iroda a képzéseket személyesebb keretek között tartja – és ismétli, hogy minden érdeklődő megtalálhassa a megfelelő időpont. Az őszi félév első képzésén, melyet Gánicz Endre Sándor főhelynök nyitott meg, és amelynek a nyíregyházi Szent Miklós-ház adott otthont, Grunda Dávid atya és felesége, Grunda-Wettstein Angéla gyermekpszichológus mutatta be a fiataloknak szóló, 36 országban működő TeenSTAR programot.

A nemzetközi személyiségfejlesztő, szexuálpedagógiai program elnevezése (TEEN Sexuality Teaching in the context of Adult Responsibility) a „felelősségvállalás és tudatosság a szexualitásban” üzenetét hordozza.

Orosz Beáta szervező, a hitoktatási iroda főmunkatársa kiemelte: mivel a katekéta és a tanítványai között jellemző a bizalom kialakulása, fontos, hogy a hitoktató felkészült legyen a gyermekektől ebben a témában érkező kérdésekre is.

A november 29-i továbbképzési alkalmat Obbágy László hitoktatási referens nyitotta meg. Üüdvözölte a vendégként érkező főpásztort, Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspököt.

A főpásztor vezetésével karácsonyi katavásziát (a bizánci szertartásban meghatározott szabály szerint szerkesztett énekfüzér – a szerk.) imádkoztak, valamint a katekéták elkötelezettségi ígéretének megújítása is megtörtént – ünnepélyesen kijelentették, hogy munkájukat Egyházuk és Isten szolgálatába állítják az emberek között, hogy „minden emberben meglátják Krisztust, példaképek lesznek az imádságban”.

A püspök áldását adta rájuk és szolgálatukra, majd beszédében a Jézus és tanítványai közötti kapcsolatot boncolgatta, mely a remény és a barátság kötelékére épült. Kiemelte, hogy „Jézus és a tanítványok közötti kapcsolat egy különleges, személyes, bensőséges, egy közösséget építő kapcsolat volt, amelynek hatása egészen napjainkig tart”.

Szocska Ábel rámutatott, hogy a katekéták feladata valójában nem csupán a tananyag átadása, hanem a remény közvetítése is. A baráti kapcsolat fontosságát hangsúlyozva a főpásztor megköszönte a katekéták adventi naptár formájában érkezett személyes ajándékát, mely számára a baráti, gondoskodó szeretet egyik megnyilvánulása volt.

A továbbképzés fő előadója, Dévainé Markos Kitti az élménypedagógiai módszerek alkalmazásának lehetőségeibe vezette be a kollégákat. A foglalkozás során nem frontális munkát alkalmaztak, hanem a cselekedtetve tanulást helyezték előtérbe. Egy-egy szentírási történetet játékokon keresztül dolgoztak fel.

Dévainé Markos Kitti szerint a játékokkal kezdődik a tanulás, amelynek során a gyerekek szociális kompetenciáikat – az együttműködést, a bizalmat és a kommunikációt – fejlesztik, önismeretre, csoportismeretre tesznek szert.

A foglalkozás végén a reflexió, a megbeszélés elengedhetetlen, hogy az élményből lenyomat, majd felismerés, végül tanulás születhessen.

Az előadó kiemelte, hogy a hittanóra az a tér, ahol „egy oldott, bizalmi légkört meg tudunk teremteni”, az élménypedagógiai módszerek segítségével a gyerekek könnyebben megszólíthatók, és „szeretni fognak hittanórára jönni”.

Szöveg: P. Tóth Nóra

Fotó: P. Tóth Nóra; Nyíregyházi Egyházmegye Hitoktatási Iroda

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír