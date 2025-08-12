Nem vagyunk egyedül – Szociális ellátásban részesülők szentévi búcsúja Mátraverebély-Szentkúton

A Szamaritánus Szolgálat fenntartása alá tartozó szociális intézmények közösségei, képviselői, zarándokai részt vettek a Mátraverebély-Szentkúton évről évre megrendezett Porciunkula-búcsún augusztus 1-jén. A nemzeti kegyhely ezt az eseményt a szociális otthonok búcsújának tekinti.

Ebben az esztendőben a Szamaritánus Szolgálat egészét képviselve az intézmények együtt vettek részt a zarándoklaton, hogy részesedjenek a búcsú kegyelmeiben, és ilyen formában is megéljék együvé tartozásukat. A zarándoklathoz nemcsak a bentlakásos intézmények – a Migazzi Kristóf (Verőce), Szent Erzsébet (Hatvan), Szent Hedvig (Vác), Oázis (Mende) és Virágsziget (Nógrádmegyer) Idősek Otthona, a pszichiátriai betegeket ellátó Szegletkő Otthon – , hanem az alapellátást biztosító szolgáltatók – az Agape Alapszolgáltatási Központ (Valkó) és veresegyházi telephelye, a Szent Pio Gondozási Központ, valamint a Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató (Nagymaros) – is csatlakoztak.

Az intézmények lakói között többen vannak, akik egészségi állapotuk, illetve egyéb okok miatt nem tudtak erre a viszonylag hosszú útra vállalkozni. Ők otthonaikban, a zarándokcsoporttal lelkileg egyesülve, imakilenceddel készültek a búcsú napjára. Megfogalmazhatták imaszándékaikat, amelyeket egy levélkére írva összegyűjtöttek, és a búcsúi püspöki szentmise keretében ünnepélyesen a szentkúti szabadtéri oltár elé helyeztek a résztvevők.

A szociális intézmények búcsújának ünnepi szentmiséjét Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be, aki életkora és élethelyzete okán is rendkívül hitelesen tudta megszólítani az otthonok lakóit.

A szentmise keretében lehetőség nyílt a betegek szentségében való részesedésre is.

Sok idős számára mély lelki élményt nyújtott a gyermekkori vallási tapasztalataik helyszínének felkeresése. Mindenki számára fontos tudni és megélni, hogy nincs egyedül. Megerősítő és csodálatos élmény volt az egység megtapasztalása a százkilenc zarándok számára és a számtalan jelen lévő hívővel való együtt imádkozás. Megtapasztalhatták, hogy szükség van egymásra, arra, hogy ne csak „virtuálisan” tudjanak egymás létéről, hanem konkrét szellemi és imaközösséget formálva gazdagodjanak az Egyház kínálta kegyelmek erejéből.

Ennek a szándéknak a megléte már önmagában is kegyelem. Ez indította arra a Szamaritánus Szolgálat szociális intézményeinek közösségeit, hogy együtt ünnepelje meg a Porciunkula-búcsút a 2025-ös jubileumi szentévben.

Szeretnék hagyománnyá tenni, hogy minden évben a nemzeti kegyhelyen, a szociális intézmények búcsúján együtt éljék meg azt a kegyelmi egységet, amely erő- és reményforrás mindenki számára.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ

Magyar Kurír