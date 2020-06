Nemzeti emlékhellyé nyilvánították Mátraverebély-Szentkutat

„Nagy örömmel fogadtuk a magyar Országgyűlés rendelkezését, amely a 2020. évi XXX. törvény által Szentkutat nemzeti emlékhellyé nyilvánította. Annál is inkább, mert a Parlament a bányászati törvényt úgy módosította, hogy ezáltal a kegyhely védettebbé vált a szúpataki mészkőbánya tervezett újranyitásával szemben, amely a csendet, a tiszta levegőt és a természeti környezetet nagymértékben veszélyeztette volna” – mondta Orosz Lóránt kegyhelyigazgató.

Az emlékhellyé nyilvánítás előkészítését, az adminisztratív, ellenőrzési feladatokat a Nemzeti Örökség Intézete végezte. A nemzeti emlékhely olyan, a történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amely összetartozásunkat, identitásunkat erősíti. Nemzeti emlékhely többek között az egri vár, a Pannonhalmi Főapátság, a nagycenki Széchenyi-kastély, a debreceni református Nagytemplom és kollégium, Somogyvár-Kupavár (a Szent Egyed-bazilika és bencés apátság romjai), az esztergomi várhegy és Víziváros.

*

A mátraverebély-szentkúti kegyhely, ahol évente 200 ezer zarándok fordul meg, az elmúlt csendesebb hónapok alatt is fejlődött: készül a Csend Háza, amely a tervek szerint év végén nyitja meg kapuit az elcsendesedésre vágyók előtt – köszönhetően a ferences kulturális örökség megőrzésére nyert szlovák–magyar európai uniós pályázatnak. Ugyanezen pályázat keretében szintén épül a szállások előtti fedett foglalkoztató, amely esős időben is helyet adhat csoportfoglalkozásoknak; a nagy parkolót lezáró kerítés, valamint a bazilika új, festett ablakainak egy része is elkészült.

Forrás és fotó: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely

Magyar Kurír