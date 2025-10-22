Nemzeti emlékhellyé nyilvánították a szegedi dómot és a Dóm teret

Hazai – 2025. október 22., szerda | 18:01
Az Országgyűlés 2025. október 21-én 172 igen szavazattal, hat tartózkodás mellett nemzeti emlékhellyé nyilvánította a szegedi Magyarok Nagyasszonya-székesegyházat és a Dóm teret. A döntés elismeri e kiemelkedő jelentőségű szegedi helyszín kulturális, történelmi és lelki értékét, amely a magyar kereszténység és nemzeti megújulás maradandó jelképe.

A határozat különös aktualitással bír az idei Klebelsberg-emlékévben, hiszen 150 éve született Klebelsberg Kunó, a templom és a tér megépítésének kezdeményezője. A város újjáépítésének időszakában Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter és Glattfelder Gyula csanádi püspök közös elhivatottsággal munkálkodtak azon, hogy Szeged szívében a hit, a tudás és a kultúra találkozásának tere szülessen.

A nemzeti emlékhely rangja méltó kifejezése annak a szellemi örökségnek, amely a szegedi Magyarok Nagyasszonya-székesegyházat és a Dóm teret a magyar keresztény kultúra egyik legfontosabb szimbólumává tette.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír

Magyar Kurír

