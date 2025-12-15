Nemzetközi találkozót szerveztek ferences művész testvéreknek Rómában

A Naphimnusz mint ihletforrás

Az eseménynek a rend római Generális Kúriája adott otthont, a szervezésért pedig a Missziós és Evangelizációs Általános Titkárság, valamint a rend Igazságosság, Béke és a Teremtett Világ Egysége Irodája felelt. A program lebonyolításában közreműködött Samuel Abiyu hegedűművész, a Pápai Egyházzenei Intézet hallgatója, valamint Antonino Clemenza, a Pápai Szent Antal Egyetem filozófiaprofesszora. A rend valamennyi egységéhez intézett felhívásra tizennégy, különféle művészeti ágakban elkötelezett ferences testvér válaszolt, akik Ausztriából, Brazíliából, Kolumbiából, Horvátországból, Indiából, Olaszországból, Mexikóból, Hollandiából, Lengyelországból, a Szentföldről, Venezuelából és Magyarországról érkeztek a római központba.

A találkozó témáját a Naphimnusz keletkezésének nyolcszázadik évfordulója adta: a művész testvérek elfogadták a Szent Ferenc-i hívást, hogy új szemmel tekintsenek a világra, és képesek legyenek a látható jelenségekben felfedezni a Láthatatlan jelenlétét. A Naphimnusz ugyanis máig az ihlet és a kreativitás forrása, amely arra bátorít, hogy fedezzük fel a valóság szépségét, és azt testvéri szeretettel, hálával adjuk vissza a megsebzett világnak.

Képzés, osztozás és zarándoklat

Az esemény fókuszában a képzés és az osztozás állt. A résztvevők tapasztalatot cseréltek a rendi közösségben megélt művészidentitásról, valamint találkoztak a Magyarországon is jól ismert, világhírű ferences tenorral, Alessandro Brustenghi testvérrel, továbbá a lazio-abruzzói provinciához tartozó Sidival Fila testvérrel, aki képzőművészettel foglalkozik. A testvérek elzarándokoltak San Damiano szentélyébe is, ahol Szent Ferenc nyolcszáz évvel ezelőtt megírta a Naphimnuszt.

Az összejövetel alkalmat teremtett egy beszélgetésre Massimo Fusarelli testvérrel, a rend miniszter generálisával. A testvéri meghallgatás légkörében lezajlott találkozón Massimo testvér hangsúlyozta a művész testvérek hivatásának jelentőségét az Egyház és a világ szolgálatában, ezzel is ösztönözve a termékeny eszmecserét és a sokféle látásmód kölcsönös megosztását.

A ferences esztétika az evangelizáció szolgálatában

Assisi Szent Ferenc példáját követve a testvérek újra felfedezték, hogy a művészet, ha azt az alázat és a szolgálat szellemében élik meg, híddá válik a testvériség és a szépség felé. Ecsetek, vésők, dallamok, szavak, színek és hangok által kapcsolatokat sző, és utat nyit a szemlélődés és az evangéliumi élet számára.

A művészek azt is megvizsgálták, milyen lehet a ferences esztétika a kortárs világban, és miképpen válhat a művészet az evangelizáció útjává és eszközévé, amikor valóban hivatásként és az evangélium szolgálatának szellemében élik meg azt. Egyetértettek abban, hogy a művész, az ihletett ember arra kapott meghívást, hogy a mindennapokban láthatóvá tegye Isten szépségét. Ezzel a lelkülettel terveztek új, közös, provinciákon átívelő projekteket, hogy A teremtmények éneke ma is felcsendülhessen a világ életében.

A teljes galéria ITT érhető el.

Fordította: Kámán Veronika

Forrás és képek: ofm.org/Ferences Média

