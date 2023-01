Nemzetünk kincsei, a hungarikumok – Szombat délelőtti sorozat a Katolikus Rádió műsorán

A klasszikus rádiózás íratlan szabályai szerint a különböző időszakoknak megvannak az oda illő műsorfajtái. Reggel: percre kész információ. Napközben és délután: szolgáltatás, jótanácsok. Este: kultúra, szórakoztatás. Éjszaka: elmélyülés, különlegességek. Mindeközben természetesen hírek, zene és a Katolikus Rádióban természetesen hitélet. Ez persze nincs kőbe vésve, inkább egy elképzelés, hogy az adott időben és élethelyzetben mi lehet fontos a hallgatóknak.

A hétvégi délelőtt mindenből egy kicsi. Talán ekkor kapcsolják be a legtöbben a rádiót a konyhában, a kocsiban, az otthoni műhelyben, a nappaliban, miközben „tesznek-vesznek”. Ezért ilyenkor minden téma szóba kerülhet, csak érdekes legyen. Erre garancia a hungarikumok világa. Minden második szombat délelőtt 10 és 11 óra között ezeket mutatják be a Katolikus Rádió Nemzetünk kincsei – A hungarikumok című sorozatában. Büszkeségeinkről beszélgetnek; olyan emberekről, tájakról, találmányokról, ételekről-italokról, épületekről, kulturális értékekről, amelyek nélkül elképzelhetetlenek vagyunk.

A hungarikumokról 2012 óta törvény gondoskodik. A magyar hagyományok őrzése és népszerűsítése sokak számára életforma. A kialakult hungarikummozgalom több tízezer ember hobbija, sőt talán a 21. században is életformája. Az a gondolatvilág, értékrend, amit ma hungarikumnak nevezünk, nem is olyan régen még szertefoszló, szinte romantikus ábrándnak is tűnhetett, mert sok közülük már alig-alig adott életjelet magáról. Vagy ha adott is, az az utolsók egyike lehetett. Persze akadnak erős, élő példák is, amelyek egy „klubba” kerülve még magasabbra tették a mércét, magukkal húzva kisebb, hányattatott sorsú társaikat. A szent koronás védjegy összefogja és közelebb hozza ezeket a csodákat egymáshoz és mindannyiunkhoz.

Ennek a műsornak a köztes szombat délelőttönkénti párja az Iránytű, mely nagyobbra nyitva a látószöget a széles nagyvilágból is válogat, a hazai témák mellett. Így kerülhetett szóba a távoli földrészeken szolgáló magyar szerzetesek története, vagy éppen a nálunk élő indiai Gnana Pragasam Derossi Raja SDB munkája. Szó esett a diaszpóra és a Kárpát-medence magyarságáról, a világjárványról, az orosz–ukrán háborúról, a bélyegek és a műtárgyak gyűjtéséről vagy a labdarúgó-világbajnokságról. Ezen a hétvégén, január 28-án délelőtt 10.04-től mindennek az esszenciája következik, hiszen a műsor vendége Dárdai Pál futballista és edző lesz, aki Pécsről indulva meghódította Németországot. A berlini Hertha csapatának legendájává vált a pályán és a kispadon egyaránt. Persze amikor itthon volt rá szükség, jött, és megmentette a magyar labdarúgó-válogatottat. Háromgyerekes családapa, valódi példakép. A beszélgetést a műsor szerkesztője, Gadácsi János vezeti.

Forrás és fotó: Magyar Katolikus Rádió

Magyar Kurír