Népművészeti kiállítás nyílt a Görögkatolikus Metropólia debreceni hivatalában

Az idén Bodó Sándor államtitkár védnöksége alatt életre hívott szakmai mustrát a Kézműves Alapítvány először 28 éve hirdette meg. A pályázat kétévente buzdítja alkotásaik bemutatására immár országos szinten a fiatal kézműves tehetségeket.

A díjátadóval egybekötött ünnepségen száz pályázó több mint nyolcszáz alkotással volt jelen. A faragásoktól a bőrdíszműig, a gyöngytől a nemezen át a kerámiáig.

A megnyitón a rendezvény házigazdájaként Kocsis Fülöp érsek-metropolita köszöntötte a vendégeket.

A népművészeten keresztül a hívő ember az Isten gazdagságát látja – fogalmazott a főpásztor. – Mert bár az ember alkot, honnan lehetne az alkotó embernek tehetsége, szépérzéke, ami összehozta az alkotásokat, ha nem a teremtő Istentől?

Minden, ami szép, a Teremtőre mutat, de az embereken keresztül, akik ebben örömüket lelik,

s így még inkább felismerhető az Isten jósága – mutatott rá Kocsis Fülöp.

Puskás István alpolgármester elmondta, hogy a magyar kézműves hagyományok színe-java jelenik meg az új kiállításon. „A magyar kultúra korántsem ér véget a határainknál, hanem addig tart, ameddig a közösségeink” – mondta.

Debrecen hagyományőrző szellemiségében nagy szerepe van annak is, hogy iskolavárosként és a tágabb értelemben vett oktatás részeként a kézművesmesterségek oktatása is fontos. Közös felelősség, hogy a jövő generációi számára átörökítsük, illetve a mai élethez igazítva hasznos tevékenységként éltessük a kézművesmesterség hagyományait – jegyezte meg az alpolgármester. Végül úgy fogalmazott: „Debrecen azért is különleges közössége az országnak, mert tudjuk, hogy az anyagi javak létrehozása nem történhet meg a szellem és a lélek jelenléte nélkül.”

Pál Miklósné, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke a pályázat és az ősi mesterségek jelentőségét emelte ki, mondván: a hagyományőrzés mellett ennek a tevékenységnek fontos szempontja maga az alkotói folyamat is.

Magyar Zita, a Kézműves Alapítvány elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a kiállítók közül több mint ötvenen kaptak elismerést, összesen 850 ezer forint értékben.

A történelem során volt rá példa, hogy az ország legnagyobb céhe is Debrecenben működött, és a legtöbb kézműves mester is a városban tevékenykedett – emlékeztetett az alapítvány elnöke.

A kiállítást V. Szathmári Ibolya etnográfus nyitotta meg. A több mint ötven díjazottat Mátrai Andrea, a Demki kreatív igazgatója méltatta.

A délelőttöt Bárdos Ildikó népdalénekes előadása színesítette.

A tárlatot egy hónapon át lehet megtekinteni hivatali időben, 8 és 16 óra között.

