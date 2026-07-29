Neveden szólítottalak – Hivatástisztázó lelkigyakorlat lesz augusztusban az Egri Szemináriumban

Hazai – 2026. július 29., szerda | 14:00
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A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12. és 15. között az Egri Szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik fel merik tenni maguknak a kérdést: Vajon mi Isten terve az életemmel? Papnak hív-e az Úr?

A hívás a zaj közepette érkezik

A mai fiatalok élete tele van választási lehetőségekkel, karrierutakkal és külső ingerekkel. Isten azonban nem névtelen tömegként tekint ránk. Ismer, szeret, és személyesen szólít meg.

A papi hivatás nem egy szakma vagy egy karrieropció a sok közül, hanem személyes válasz Isten hívására. De hogyan lehetünk biztosak abban, hogy valóban Ő szólít meg, és nem csak a saját vágyaink vagy a környezetünk elvárásai mozgatnak bennünket?

Mi vár a résztvevőkre a négy nap során?

Az Egri Szemináriumban (Érseki Papnevelő Intézet) szervezett lelkigyakorlat egy olyan lehetőség, ahol a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése.

A lelkigyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz:

– Személyes és közösségi imádságra: A vezetett szentségimádások és csendes órák segítenek elmélyíteni az istenkapcsolatot.

– Őszinte párbeszédre: Találkozásra és beszélgetésre a szeminárium elöljáróival, kispapokkal és papokkal, akik nyíltan mesélnek a papi élet szépségeiről, mindennapjairól és kihívásairól is.
– Személyes lelkivezetésre: Lehetőség lesz egyéni beszélgetésekre, ahol a felmerülő kételyek, kérdések és félelmek szabadon felszínre hozhatók.

– Sorstársak megismerésére: Megtapasztalni a közösség erejét más olyan fiatal férfiakkal, akik hasonló élethelyzetben vannak és ugyanazokat a kérdéseket hordozzák.

Merj lépni!

Ha a szíved mélyén újra és újra felbukkan a gondolat, ha vonz az oltár szolgálata, vagy ha egyszerűen szeretnél végére járni a benned lévő kérdéseknek, ne félj megtenni az első lépést! A lelkigyakorlaton való részvétel semmire nem kötelez, de kaput nyithat egy teljesebb, céltudatosabb élet felé.

Gyakorlati tudnivalók

Időpont: augusztus 12–15.
Helyszín: Egri Szeminárium (3300 Eger, Foglár György u. 6.)
Célközönség: Olyan fiatal férfiak, akik nyitottak a papi hivatás átgondolására.
Jelentkezés és további információk: A jelentkezés a plakáton található QR-kód vagy az ITT található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.

Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Engedd, hogy téged is megszólítson!

Szöveg: Leiszt Máté

Forrás és illusztráció: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

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