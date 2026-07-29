Neveden szólítottalak – Hivatástisztázó lelkigyakorlat lesz augusztusban az Egri Szemináriumban

A hívás a zaj közepette érkezik
A mai fiatalok élete tele van választási lehetőségekkel, karrierutakkal és külső ingerekkel. Isten azonban nem névtelen tömegként tekint ránk. Ismer, szeret, és személyesen szólít meg.
A papi hivatás nem egy szakma vagy egy karrieropció a sok közül, hanem személyes válasz Isten hívására. De hogyan lehetünk biztosak abban, hogy valóban Ő szólít meg, és nem csak a saját vágyaink vagy a környezetünk elvárásai mozgatnak bennünket?
Mi vár a résztvevőkre a négy nap során?
Az Egri Szemináriumban (Érseki Papnevelő Intézet) szervezett lelkigyakorlat egy olyan lehetőség, ahol a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése.
A lelkigyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz:
– Személyes és közösségi imádságra: A vezetett szentségimádások és csendes órák segítenek elmélyíteni az istenkapcsolatot.
– Őszinte párbeszédre: Találkozásra és beszélgetésre a szeminárium elöljáróival, kispapokkal és papokkal, akik nyíltan mesélnek a papi élet szépségeiről, mindennapjairól és kihívásairól is.
– Személyes lelkivezetésre: Lehetőség lesz egyéni beszélgetésekre, ahol a felmerülő kételyek, kérdések és félelmek szabadon felszínre hozhatók.
– Sorstársak megismerésére: Megtapasztalni a közösség erejét más olyan fiatal férfiakkal, akik hasonló élethelyzetben vannak és ugyanazokat a kérdéseket hordozzák.
Merj lépni!
Ha a szíved mélyén újra és újra felbukkan a gondolat, ha vonz az oltár szolgálata, vagy ha egyszerűen szeretnél végére járni a benned lévő kérdéseknek, ne félj megtenni az első lépést! A lelkigyakorlaton való részvétel semmire nem kötelez, de kaput nyithat egy teljesebb, céltudatosabb élet felé.
Gyakorlati tudnivalók
Időpont: augusztus 12–15.
Helyszín: Egri Szeminárium (3300 Eger, Foglár György u. 6.)
Célközönség: Olyan fiatal férfiak, akik nyitottak a papi hivatás átgondolására.
Jelentkezés és további információk: A jelentkezés a plakáton található QR-kód vagy az ITT található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.
Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Engedd, hogy téged is megszólítson!
Szöveg: Leiszt Máté
Forrás és illusztráció: Egri Főegyházmegye
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria