Nevelőszülőknek szerveznek lelkinapokat a Nyíregyházi Egyházmegyében

A nevelőszülők két szakmai egységet alkotnak; a magas létszám miatt a most elindult lelki napokat nyolc csoportban tartja meg Szemán László.

„A Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézményben arra törekszünk, hogy szakmai feladatainak elvégzéséhez mindenki megkapja a szükséges lelki segítséget is. Ennek megvalósítására készítettünk egy tervezetet, amelyben a különböző területeken dolgozók egy-egy lelki napot töltenek együtt közösen gondolkodva, közösen imádkozva” – mondta Szemán László az intézmény lelki igazgatója a rendezvénysorzatról.

„Fontos, hogy az egyházmegye által működtetett intézményeken látható legyen az egyházi jelleg.

Az Egyháznak az intézményein keresztül is végeznie kell a Krisztustól kapott feladatát: »tanítsatok minden népet«.

Ezt a gyermekvédelmi intézményben is szeretnénk megvalósítani, ezért ezeken a lelki napokon azt szeretnénk tudatosítani, hogy egy egyházi intézményben nevelőszülőnek lenni nem csupán »munkahely«, hanem tevékeny részvétel az evangélium igazságainak, erkölcsi útmutatásainak a továbbadásában” – fogalmazott a lelkipásztor.

„Az Egyházat mint kegyelmi közösséget mutatjuk be, melyben megéljük a Krisztussal való közösséget. Buzdítjuk a résztvevőket a felekezetük szerinti helyi közösséggel való élő kapcsolatra, és arra, hogy ebbe az élő kapcsolatba a gyerekeket is vonják be, segítsék őket a felnőtt, tudatos kereszténységig. Mindezek megvalósítása közben a nevelőszülőnek is rendszeresebb és személyesebb kapcsolata lesz Istennel, ami által több kegyelmet, segítséget kap nevelőszülői munkájához, feladataihoz” – mutatott rá Szemán László.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény



Magyar Kurír