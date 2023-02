Nick Vujicic, a karok és lábak nélkül született motivációs tréner újra Magyarországra látogat

Nick Vujicic üzenetében a békesség, a béke iránti vágyat erősíti szerte a világban – hangsúlyozta az államtitkár.

Aki találkozott már Nick Vujiciccsal, az elmondhatja, hogy erőt ad neki – fogalmazott Soltész Miklós, aki szerint az előadó magyarországi látogatásának óriási jelentősége van, mert a vele való találkozás mindig segítséget nyújt abban, hogy könnyebben leküzdjük gondjainkat, bajainkat, fájdalmainkat. „Látjuk, milyen világban élünk, érezzük a békétlenséget, látjuk, mennyi szenvedés van a világban. Sajnos a szomszédunkban dúló háború is erősíti ezt – közölte az államtitkár. – Bennünk, magyarokban a békesség vágya van, és Nick Vujicic is a békességet üzeni egy békétlenséggel, szenvedéssel teli világban.”

Soltész Miklós tájékoztatása szerint Vujicic három előadást fog tartani a magyar fővárosban: március 11-én 19 órakor és március 13-án 11 órakor a Papp László Budapest Sportarénában lehet találkozni vele (utóbbi előadás kifejezetten általános iskolás és középiskolás diákoknak szól), majd szintén március 13-án, 14.30-kor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tart előadást egyetemista fiatalok számára.

Az államtitkár kitért arra, hogy a rendezvényeket a magyar kormány is támogatja, egyrészt a helyszín bérléséhez nyújtott támogatással, másrészt pedig a szervezést bonyolító alapítványoknak – a Nem Adom Fel Alapítványnak és az Ez az a nap! Alapítványnak – nyújtott támogatással. Győri Tamás, az Ez az a nap! Alapítvány szóvivője a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Nick Vujicic üzenete mindannyiunk számára fontos lehet, hiszen ha valaki, akkor ő tudja igazán hitelesen elmondani, hogyan lehet a korlátok ellenére is szabadságra találni és megtalálni lelki békénket. Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője azt hangsúlyozta: fontos, hogy mindenki megtapasztalja, mennyire sok érték van az életében, és a nehézségek ellenére is a lehető legtöbbet hozza ki belőle. Erre figyelmeztet, illetve ehhez ad bátorítást, erősítést Nick Vujicic is.

Nicholas Vujicic szerb emigráns szülők gyermekeként, karok és lábak nélkül született 1982-ben Ausztráliában. A szülőket először sokkolta az állapota, ám később mindenben támogatták őt, hogy minél önállóbb életet tudjon élni. A férfi bal lába helyén csupán két lábujj van, amelyek segítségével ma már tud boldogulni a mindennapokban: sok gyakorlással és akaraterővel megtanult egyebek mellett írni, gépelni, a számítógépet használni. Életének célja és értelme végül az lett, hogy meséljen embertársainak Isten szeretetéről, és megerősítse őket abban, hogy valósítsák meg álmaikat. 17 évesen kezdett prédikációkat és előadásokat tartani iskolákban és egyházi rendezvényeken, azóta a világ minden táját bejárta előadásokat tartva. Magyarországon 2013-ban, 2016-ban és 2019-ben járt. Nick Vujicic 2002-ben az Egyesült Államokba, Kaliforniába költözött. 2012-ben megnősült, négy gyermeke született.

Forrás és fotó: MTI

Magyar Kurír