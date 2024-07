Nincs monopólium a szenvedés felett! – Pizzaballa bíboros imára hívja a szentföldi keresztényeket

„A politikát magunk mögött kell hagynunk, találkoznunk kell, és együtt kell imádkoznunk. Most, hogy vérzik minden seb, nincs itt az ideje, hogy politikáról beszéljünk” – hangsúlyozta Pierbattista Pizzaballa OFM bíboros. Rámutatott, hogy

nagyon nehéz elismerni a másik szenvedését, amikor az ember szenved.

A jeruzsálemi latin pátriárka a Szükséget Szenvedő Egyház (ACN) pápai alapítvány küldöttségéhez beszélt, amely a Szentföldre látogatott, hogy kifejezze szolidaritását a helyi keresztényekkel, és értékelje az egyházat segítő projekteket a régióban.

„A helyzet annyira polarizált, hogy ha közel állunk a palesztinokhoz, az izraeliek elárulva érzik magukat, és fordítva. Amikor Gáza szenvedéséről beszélek, a héber katolikusok az október 7-i támadások miatt szenvedő területekről mesélnek, a másik oldalon pedig a palesztinok csak Gázára gondolnak. Mindenki monopóliumot akar szerezni a szenvedés felett” – emlékeztetett Pizzaballa bíboros. Megjegyezte, hogy a jeruzsálemi latin patriarkátus magában foglalja a héber helytartóság katolikusait is, akik a sereg tagjaként részt vesznek a gázai hadműveletekben, ahogy a Gázában bombázott katolikusokat is. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az Egyháznak kerülnie kell, hogy beszippantsa magába a konfliktus, és konstruktív jelenlétet kell megvalósítania.

Folyton azt mondják nekem, hogy semlegesnek kell lennem. Jöjjenek el velem Gázába, beszéljenek a híveimmel, akik mindent elvesztettek, majd ezután mondja nekem valaki, hogy semlegesnek kell lennem. Nem működik.

De nem válhatunk részeseivé a politikai vagy katonai összecsapásnak, vagy a konfrontációnak!” – nyomatékosította Pierbattista Pizzaballa.

A patriarkátus mindent megtesz, hogy segítse a kis gázai keresztény közösséget, de a helyzet annyira instabil, hogy hetekbe telhet, mire a segélyt eljuttatják oda, ahol szükség van rá. Múlt hét csütörtökön, július 18-án a brit kormány és az Európai Bizottság is ígéretet tett az UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) – az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynöksége – finanszírozásának a visszaállítására, amikor az izraeli támadások folytatódtak az területen, és a jemeni húszi lázadók vállalták a felelősséget a Tel-Aviv elleni dróntámadásért.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír