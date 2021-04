Nincs új fertőzött idősotthonainkban – Interjú a Szent Lukács Szeretetszolgálat igazgatójával

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat idősotthonaiban február 2-a óta nem regisztráltak új fertőzöttet, ami egyfelől köszönhető a vakcinának, másfelől pedig egy egyedi akciótervnek, amit az intézmény szakmai stábja dolgozott ki és alkalmazott az idősek között. Ungvári Sándort, a Szeretetszolgálat igazgatóját a Hajdúdorogi Főegyházmegye munkatársa kérdezte erről.

– Máriapócson, Gacsályban, Hajdúszoboszlón és ez év januárjától már Hajdúdorogon is működtet idősotthont a Szent Lukács Szeretetszolgálat. Hány szépkorúról gondoskodnak összesen?

– 1056 fő időskorú személyről gondoskodunk jelenleg. Közülük 580 ellátott házi segítségnyújtásban él, tehát otthonaikban keressük fel őket, a többiekről bentlakásos ellátás keretein belül gondoskodunk. Összesen 391 munkatársunk dolgozik azon nap mint nap, hogy ellátottaink méltó körülmények között éljenek. Ha összeadjuk az ellátottak és a róluk gondoskodók számát, akkor elmondható, hogy mintegy 1500 családról, 1500 háztartásról beszélhetünk, amelyek a vírus terjedését nézve kifejezetten magas kockázatúnak mondhatók, tehát számos kiindulási pontja van és volt a járvány lehetőségének.

– A látogatási tilalom nagyon korai bevezetésén kívül hogyan próbálták megakadályozni azt, hogy a vírus elterjedjen a közösségekben?

– A fertőzés a zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni és nagyszámú, súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. Ezért már tavaly tavasszal oktatóvideókat készítettünk. Olyan alapvetőnek gondolt tevékenységet is újra kellett például „tanulni” a fertőzésveszély miatt, mint a kézmosás, ami a megelőzés egyik alappillére. Ezért az első ismeretterjesztő videók témája is ez lett. A kisfilmek részletesen szólnak a kézmosás legfontosabb szabályairól, illetve arról, hogyan kell egy szociális intézményben ennek a feltételeit megteremteni. Még két kisfilm készült el, ezek jobbára a gondozottak hatékony elkülönítését taglalják. (A Szeretetszolgálat Youtube-csatornáján, IDE kattintva mindhármat meg lehet nézni.) Több ezren megtekintették ezeket az oktatófilmeket, és nagy örömmel mondhatom el, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ által is javasolt protokollá vált, így például Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több közintézményében is ezekből „tanultak”.

– Az első hullámban még elegendő is volt ilyen módon védekezni, nem is lett beteg sem gondozott, sem dolgozó. Ősszel viszont a járvány második hullámát kellett átélnünk Magyarországon is, és ez már sajnos sokkal gyorsabban terjedt. Hogyan érintette ez az idősotthonainkat?

– A máriapócsi és leginkább a hajdúszoboszlói otthonunkba szó szerint betört a vírus: Máriapócson öten, Hajdúszoboszlón a kétszáz gondozott fele lett fertőzött, és a dolgozóinkat sem kímélte a koronavírus. Az első hullám adta tapasztalattal rendelkeztünk, de akkor még nem kerültünk testközelbe a vírussal. Úgy véltük, hogy a betegség továbbterjedése megakadályozásához új protokollra lesz szükség, hiszen a második hullám olyan erőteljesen ütötte fel a fejét, hogy itt már nem volt elég a védőfelszerelések helyes használata. Egyik munkatársunknak epidemiológiai szakápoló végzettsége van, jelenleg a máriapócsi intézmény vezetőápolója; őt bíztam meg azzal, hogy készítse el az akciótervet, amit mindegyik intézményünkben alkalmazni lehet.

– Mi volt ez a terv?

– Akkor még oltás híján gondozottjaink hatékony elkülönítése maradt az egyetlen fegyverünk. Ahhoz, hogy elkerüljük a bezártság okozta lelki nehézségeket, munkatársaink szinte órarendszerűen, váltakozva kísérték ki az időseket sétálni. De kialakítottunk olyan látogató helyiségeket is az intézményekben, ahol az ellátottak hozzátartozói érintésmentesen tudtak találkozni hozzátartozóikkal. Mindezek után 160 gyógyult ellátottról és 81 gyógyult dolgozóról tudok beszámolni. Egyik munkatársunk azonban elhunyt a fertőzés következtében.

Január végére, februárra elkezdett csökkeni a fertőzöttek száma, ezzel párhuzamosan pedig az ellátottak oltása is megkezdődhetett. Januárban a gondozottak 85 százaléka kapta meg az oltást, a dolgozóknak pedig 70 százaléka, így örömmel számolhatok be arról, hogy február 2-án regisztráltunk utoljára intézményeinkben koronavírusos beteget. Arra nagyon büszkék vagyunk, hogy kórházi kezelésre is csak annak volt szüksége, akit lélegeztetőgépre kellett tenni, egyébként minden gondozottunk házon belül gyógyult, még egy 94 éves néni is.

Hálás vagyok, és ezúton is köszönöm a munkatársaimnak kitartásukat, szorgalmukat, magas szakmai munkájukat, mely szükséges volt ahhoz, hogy a harmadik hullám idejére még felkészültebben érkezzünk meg.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

