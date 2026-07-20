Nők jelentkezését is várják a pécsi egyházmegyei akolitusképzésre

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. március 2-án megtartott tavaszi rendes ülésén Ferenc pápa Spiritus Domini kezdetű apostoli levelének megfelelően módosította a vonatkozó szabályozást, lehetővé téve nők részvételét „a lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában”. Az új szabályozásnak megfelelően a Pécsi Egyházmegyei Hivatal a 2026 őszén folytatódó képzésére várja azon férfiak és nők jelentkezését, akik akolitusként szeretnének egyházközségükben aktív közösségi és liturgikus szolgálatot végezni.

A képzés ingyenes; időtartama két év. Első része egy hétalkalmas online képzés közösségszervezés témában. A kurzus második része alapképzés – biblikum, dogmatika, morális, szentségtan, illetve liturgika tárgyak – és jelenléti oktatás keretében zajlik, hét alkalommal szombati napokon a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szakmai irányítása mellett.

Teológiai és hittanár végzettséggel rendelkezők jelentkezését is várják – esetükben elegendő csupán az online közösségszervező műhelyen való részvétel.

Jelentkezési feltételek: betöltött 30. életév, büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány), kitöltött jelentkezési lap, lelkipásztori ajánlás, befogadó plébános nyilatkozata (személyes egyeztetés alapján), rövid motivációs levél, rendszeres szentségi élet, a beavató szentségek (keresztség, elsőáldozás, bérmálás) felvételének igazolása keresztlevéllel; rendezett egyházi házasság igazolása házasságlevéllel, teológiai és/vagy hittanári végzettséggel rendelkezők esetén diplomamásolat.

Jelentkezni a fenti dokumentumok megküldésével lehet postai úton (Egyházmegyei Hivatal, 7621 Pécs, Dóm tér 2.), vagy elektronikusan az iroda@pecs.egyhazmegye.hu e-mal-címre.

Jelentkezési határidő: július 31.

A képzés részeként induló hétalkalmas, online közösségszervező műhelybe külön szükséges jelentkezni, szintén a július 31-i határidő figyelembevételével.

Az Egyház két, egymásra épülő szolgálatot állapított meg: az akolitusi és a lektori szolgálatát, melyek közül ez utóbbi a szolgálatok első szintje. A lektor az igeliturgiában látja el a szentírási szakaszok – kivéve az evangéliumok –, valamint a hirdetések felolvasását, az akolitus pedig igeliturgiát vezet, az oltár körül segédkezik, szükség esetén áldoztat. Felföldi László pécsi megyéspüspök kezdeményezte 2023-ban az akolitusképzés alapjainak megszervezését a Pécsi Egyházmegyében.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír