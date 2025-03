Nőnapi programsorozattal készült a cikluskövetés szakmai csapata

A programsorozat a Katolikus Szeretetszolgálat „Természetes gyermekáldás” projektjének keretében valósul meg.

A cikluskövetés.hu honlap a termékenységtudatossággal és női egészséggel foglalkozó szakorvosokat és cikluskövetési oktatókat fogja össze, és igyekszik felhívni a figyelmet a női egészségtudatosságra, a hormonális és meddőségi problémák prevenciójára és gyógyítási lehetőségeire.

A nőnapi programok sorát a SOTE „Természetes gyermekáldás” ambulanciájának (SOTE RRM szakrendelés) működését bemutató előadás nyitotta meg március 1-jén, amelyre a gyermekre vágyó, de termékenységi nehézségekkel szembesülő házaspárokat várták.

A szakrendelés orvosai abban igyekeznek a hozzájuk fordulókat segíteni, hogy minden pár személyre szabott, oki orvosláson alapuló segítséget kaphasson.

Március 3-án és 4-én az endometriózissal küzdő nőknek tartanak online előadást, hiszen ez a komoly fájdalmakkal járó betegség sokak életét nehezíti meg, és az egyik vezető ok az elmaradó gyermekáldás mögött.

Kiss-Vizer Anna FEMM-orvos hiánypótló előadásában az endometriózis mögött meghúzódó kóros hormonális folyamatokról és kezelésükről beszél március 3-án, hétőn 17 órakor kezdődő online webinárium előadásában.

Március 4-én, kedden Fekete Anna FEMM-oktató a gyógytornász és manuálterapeuta által nyújtható segítség lehetőségeit ismerteti.

Március 5-én és 7-én online cikluskövetési ismertetőket hallgathatnak az érdeklődők: a Billings Ovulációs Módszert és a Creighton módszert mutatják be a nemzetközileg akkreditált oktatók.

Az online cikluskvízt március 1–8. között lehet kitölteni – témái között szerepel a termékenységtudatosság, az egészség és a ciklus összefüggései.

A kitöltők között értékes nyereményeket sorsolnak ki március 8-án 15 órától a Katolikus Szeretetszolgálat budapesti épületében zajló nőnapi rendezvényen. A nyeremények között szakorvosi konzultációk, egyéni cikluskövetési konzultációk és nőknek szóló tárgyi ajándékok is szerepelnek.

Az online kvíz nemcsak azoknak szól, akik már jártasak a cikluskövetés témájában, hiszen a kérdések megválaszolásához szükséges minden információ megtalálható a Cikluskövetés Magyarország online fórumain, illetve a Minden Nőnek podcastsorozat adásaiban. A szervezők ezáltal szeretnék megszólítani azokat is, akik szívesen bővítenék tudásukat a női egészség- és termékenységtudatosság témájában.

A nyeremények sorsolása az online kvíz lezárultával, március 8-án 15 órakor kezdődő jelenléti, offline esemény során lesz. A program fókuszában a cikluszavar áll majd, mely megfelelő kezelés hiányában gyakran vezethet meddőségi problémákhoz és komoly betegségekhez is. Fésüs Viktória nőgyógyász, FEMM-orvos beszél majd az egészséges és felborult hormonműködés mielőbbi felismeréséről és az ezzel kapcsolatos prevencióról, valamint a termékenységet helyreállító (RRM) orvoslás lehetőségeiről. A cikluszavarok korai diagnózisa és gyógyítása kiemelten fontos a női általános jóllét és egészség, valamint a fokozatosan kialakuló meddőségi problémák megelőzése szempontjából. A rendezvény végén lehetőség lesz személyesen is megismerkedni az előadóval, valamint egyéni kérdéseket is feltenni, beszélgetni, személyesen tájékozódni. Az előadáson résztvevőknek tárgyi ajándékkal kedveskednek a szervezők, illetve közöttük is további nyereményeket sorsolnak ki.

A programok ingyenesek, de regiszrációhoz kötöttek. A szervezők szeretettel hívnak minden nőt, fiataloktól idősebbekig – hiszen kamaszkortól a menopauzáig minden életkorban fontos, hogy tisztában legyenek szervezetük egészséges működésével, valamint a cikluszavarok és termékenységi problémák lehetséges formáival, megelőzési vagy kezelési lehetőségeivel.

A március 8-i jelenléti rendezvényre ITT lehet regisztrálni. (A részvétel ingyenes, de a hely befogadóképessége miatt létszámkorlátos, ezért regisztrációhoz kötött.)

Szöveg: Makkné Kende Adrienn

Forrás és fotó: Cikluskövetés Magyarország

Magyar Kurír