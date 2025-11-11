November 12-én helyezik végső nyugalomra Kapin István görögkatolikus áldozópapot

2021. augusztus 19-én a Magyar Köztársaság elnöke „a görögkatolikus hívek és zarándokok lelkipásztori ellátását, valamint a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely infrastrukturális megújítását szolgáló tevékenysége elismerésként” a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki.

Méltatásában így írtak róla: „Volt káplán, majd kegyhelyigazgató, később parókus is egyéb megbízatásai mellett. Ő várt minket a zarándoklat végén, az ő kedves alakja fogadott mindenkit, akik testben, lélekben megfáradtan érkeztek a szeretett és tisztelt pócsi Szűzanyához. Azt a vendégfogadást senki nem feledte. Kapin atya ugyanis mindenkihez egyformán kedves volt. Az államtitkárt és a falusi nagymamát ugyanazon kedvességgel volt képes fogadni, és azt hiszem, rendkívüli jellemének kulcsa éppen ez: az ővele töltött időben, mindenki különlegesnek érezhette magát. Mindig volt gondja mindenkire, mindig volt kedves és őszinte szava mindenkihez.”

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Kiemelt fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír