November 12-én helyezik végső nyugalomra Kapin István görögkatolikus áldozópapot

Hazai – 2025. november 11., kedd | 15:38
November 11-én 17.30-tól Szent Liturgiát végeznek Kapin István atya lelki üdvéért Debrecenben, az Attila téri görögkatolikus főszékesegyházban. Temetése másnap, november 12-én 13.00 órakor kezdődik a máriapócsi kegytemplomban. Kérik, hogy a koszorúra és a kegyelet virágaira szánt összeget a kihelyezett perselybe helyezzék el, amit jótékony célra fordítanak.

2021. augusztus 19-én a Magyar Köztársaság elnöke „a görögkatolikus hívek és zarándokok lelkipásztori ellátását, valamint a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely infrastrukturális megújítását szolgáló tevékenysége elismerésként” a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki.

Méltatásában így írtak róla: „Volt káplán, majd kegyhelyigazgató, később parókus is egyéb megbízatásai mellett. Ő várt minket a zarándoklat végén, az ő kedves alakja fogadott mindenkit, akik testben, lélekben megfáradtan érkeztek a szeretett és tisztelt pócsi Szűzanyához. Azt a vendégfogadást senki nem feledte. Kapin atya ugyanis mindenkihez egyformán kedves volt. Az államtitkárt és a falusi nagymamát ugyanazon kedvességgel volt képes fogadni, és azt hiszem, rendkívüli jellemének kulcsa éppen ez: az ővele töltött időben, mindenki különlegesnek érezhette magát. Mindig volt gondja mindenkire, mindig volt kedves és őszinte szava mindenkihez.”

