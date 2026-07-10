Nyári gyerektábort szervezett Vácon az egyházmegyei karitász

A váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az egyházmegye területén.

„Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyerekekkel. Körülményeikből adódóan más táborba nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számunkra, hogy élményekkel töltsük meg ezt a hetet” – mondta el Bakos-Pós Emőke, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatóhelyettese.

Strand, fodrászkodás, kézműves-foglalkozások, foci, szalonnasütés várta az egyházmegyei karitásztáborába érkezőket.

Fiatal önkéntes fodrászok is ellátogattak a táborba, akik menő frizurákat készítettek a gyerekeknek; hajat vágtak, hajat fontak, majd le is fotózták a gyerekeket új frizurájukkal.

A rekkenő hőségben a strandolás sem maradhatott el.

A második napon a Váci Egyházművészeti Gyűjteményben múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a táborozók.

A Hétkápolna-templomban tartott igeliturgiát követően ügyességi játékokat játszottak a templomkertben.

Az alsógödi karitászcsoport meghívásának köszönhetően a tábor harmadik napján a gödi kalandparkba utaztak, ahol a sok játék után szendvics és lángos várta az éhes szájakat.

A záróprogram keretében kis jelenetekkel készültek a gyerekek, bemutatva, melyik program tetszett nekik a leginkább.

A tábor zárónapján az egyházmegyei könyvtárban kézműves-foglalkozásokon vettek részt, és találkoztak Marton Zsolt váci megyéspüspökkel is, aki, ha csak teheti, minden évben meglátogatja a táborozókat, beszélget a gyerekekkel, és részt vesz valamelyik programjukon.

„Minden évben megszervezzük a gyerektábort, melyben a Váci Egyházmegyei Karitász munkatársai kivétel nélkül részt vesznek az előkészítésben és a megvalósításban. Színes programot állítunk össze, hogy kirándulással, kézműves-foglalkozással, játékos vetélkedőkkel, strandolással színesítsük a szünidőt” – ismertette Bakos-Pós Emőke.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír