Nyílt napokat tartanak a Brenner János Hittudományi Főiskolán

Győr: április 11. szombat, 9.00

Szombathely: április 23. csütörtök, 9.00

A program során az érdeklődők tájékoztatást kapnak a képzésekről, találkozhatnak jelenlegi hallgatókkal és a főiskola vezetőségével, feltehetik kérdéseiket és bekapcsolódhatnak a konzultációs órákba.

Képzési kínálat:

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak

Római katolikus kántor alapszak

Hittanár-nevelőtanár mesterszak (osztatlan és rövidített)

Hitoktató mentor szakirányú továbbképzés

Keresztény nevelés értékei a köznevelésben pedagógus-továbbképzés

A képzésekről és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról részletes tájékoztatás elérhető a Brenner János Hittudományi Főiskola honlapján.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye; BJHF

Magyar Kurír