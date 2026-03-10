Nyílt napokat tartanak a Brenner János Hittudományi Főiskolán

Hazai – 2026. március 10., kedd | 17:50
A Brenner János Hittudományi Főiskola szeretettel hívja és várja a katolikus teológia, a hittantanítás, az egyházi zene, az egyházi liturgia, a keresztény nevelés és a vallási (zarándok) turizmus iránt érdeklődőket nyílt napjaira április 11-én Győrben, április 23-án pedig Szombathelyen.

Győr: április 11. szombat, 9.00

Szombathely: április 23. csütörtök, 9.00

A program során az érdeklődők tájékoztatást kapnak a képzésekről, találkozhatnak jelenlegi hallgatókkal és a főiskola vezetőségével, feltehetik kérdéseiket és bekapcsolódhatnak a konzultációs órákba.

Képzési kínálat:

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak
Római katolikus kántor alapszak
Hittanár-nevelőtanár mesterszak (osztatlan és rövidített)
Hitoktató mentor szakirányú továbbképzés
Keresztény nevelés értékei a köznevelésben pedagógus-továbbképzés

A képzésekről és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról részletes tájékoztatás elérhető a Brenner János Hittudományi Főiskola honlapján

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye; BJHF

Magyar Kurír

#egyházmegyék #hitoktatás #oktatás-nevelés #teológia

