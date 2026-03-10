Nyílt napokat tartanak a Brenner János Hittudományi Főiskolán

Győr: április 11. szombat, 9.00
Szombathely: április 23. csütörtök, 9.00
A program során az érdeklődők tájékoztatást kapnak a képzésekről, találkozhatnak jelenlegi hallgatókkal és a főiskola vezetőségével, feltehetik kérdéseiket és bekapcsolódhatnak a konzultációs órákba.
Képzési kínálat:
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak
Római katolikus kántor alapszak
Hittanár-nevelőtanár mesterszak (osztatlan és rövidített)
Hitoktató mentor szakirányú továbbképzés
Keresztény nevelés értékei a köznevelésben pedagógus-továbbképzés
A képzésekről és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról részletes tájékoztatás elérhető a Brenner János Hittudományi Főiskola honlapján.
