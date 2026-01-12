Nyílt napra hívja az érdeklődőket a Veszprémi Érseki Főiskola

Hazai
1

A Veszprémi Érseki Főiskola idén is szeretettel várja leendő hallgatóit és minden érdeklődőt nyílt napjára január 15-én. Az esemény célja, hogy a fiatalok és családjaik közvetlenül is megismerhessék az intézmény életét, képzéseit, tanárait és hallgatóit, valamint válaszokat kapjanak kérdéseikre a továbbtanulás előtt.

Az idei nyílt nap programja változatos és informatív: a látogatók tájékoztatót hallhatnak a főiskola képzési kínálatáról – beleértve a hitéleti, pedagógiai, szociális, egészség- és ápolástudományi szakokat –, valamint részletesen megismerhetik a kapcsolódó szakmai tartalmakat és tanulmányi lehetőségeket.

A főiskola oktatói és hallgatói személyesen is bemutatják a képzéseket, szakmai platformokat és a campus életét. Ez különösen értékes lesz azok számára, akik még keresik a számukra leginkább megfelelő tanulmányi irányt, hiszen a nyílt nap lehetőséget nyújt a közvetlen párbeszédre, kérdésekre és egyéni konzultációkra.

A programok között szerepelnek szakmai előadások, illetve bemutatók is, melyek betekintést adnak a főiskola mindennapi életébe, tanulmányi követelményeibe és közösségi lehetőségeibe. A látogatók megismerkedhetnek az intézményhez tartozó kollégiumi, könyvtári, étkezési és egyéb szolgáltatásokkal is.

A nyílt nap iránt az elmúlt időben is nagy volt az érdeklődés, ami azt is mutatja, hogy a Veszprémi Érseki Főiskola képzései és közösségi élete vonzó lehetőséget jelent a fiatalok számára nemcsak a Veszprémben, hanem a környező régiókban élők számára is.

A nyílt napon az érdeklődők közvetlen tapasztalatot szerezhetnek az intézmény légköréről, értékeiről és jövőképéről, hogy bizalommal tegyék meg a következő lépést a továbbtanulás felé.

Bővebb információk ITT kaphatók; regisztrálni ITT lehet. 

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #oktatás-nevelés #országos #programok

