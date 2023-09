Nyissuk ki szívünket az öröm, a béke és a szeretet érzésére – Ars Sacra a miskolci székesegyházban

„A zsoltárok a zsidó-keresztény költészet legszebb gyöngyszemei, az imádság legszebb irodalmi megfogalmazásai közé tartoznak” – mutatott rá Orosz Atanáz püspök a székesegyházi programok megnyitóján.

A zsoltármondó összejövetelen Veczán Pálné, a fesztivál miskolci programjainak egyik főszervezője köszöntötte a résztvevőket. A zsoltáros szavaira utalva arra kérte a megjelenteket, hogy nyissák ki a szívüket az öröm, a béke és a szeretet érzésére.

A keleti egyházakban ősi hagyomány, hogy szombat estétől kezdve mind a százötven zsoltárt elimádkozzák. Ha nem is mindegyik hangzott el ezen a délutánon, de a szívükhöz legközelebb állót választották a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézményben nevelkedő gyermekek. Az imádságfolyamba nevelőik és lelkivezetőik is bekapcsolódtak. Juhász Ferenc, a miskolc-mindszenti plébánia esperese, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke a 8. zsoltárt hozta el az alkalomra, tanúságtételében arról is beszélt, mit jelent számára ez az imádság.

A délután második programján a Miskolci Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz mutatta be a székesegyházat. A Búza téren álló templom az utóbbi évtized során kívül-belül átalakult. Alig több mint másfél éve lett kész a templom falain egyházi ünnepeket, szenteket, prófétákat ábrázoló ikonok sora. Az ábrázolás módja, elhelyezésük, sőt még a színek is mind-mind jelentést hordoznak. Ezeket a „titkokat” tárta föl a főpásztor. A széltében-hosszában kifestett templomhajó előterében elsősorban ószövetségi előképek, a mennyezeten pedig az evangélium főbb eseményeit ábrázoló ikonok láthatók, középen a kinyilatkoztatást adó Krisztussal és a kinyilatkoztatást közvetítő apostolokkal, prófétákkal.

A délután folyamán közreműködött a székesegyház kórusa, akik zsoltárfeldolgozásokból és liturgikus énekekből válogattak ez alkalomra.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

