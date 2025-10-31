Nyolcvanéves az Új Ember – Fekete István: Levél Bécsbe

Fekete István

Levél Bécsbe

Kedves Vilmos!

Ma október 31-e van. Ezerkilencszázötvenhat október har­mincegyedike, reggel négy óra. Koránkelő vagyok, de levelezni még én sem szoktam hajnalban, ma mégis úgy érzem, ezen a na­pon maradhat minden, első ez a levél, aminek gondolatai agyon­nyomnának, ha el nem küldeném őket neked.

Éjszakai sötétség van odakint s az ablakom fekete üvege mö­gött alszik a Város. Engedd meg, hogy nagybetűvel írjam ezt a szót, de ha lenne piros ceruzám, azzal írnám, mert egy hét óta ün­nep van a szívemben, pirosbetűs, szent ünnep, ha erre a városra gondolok, amit sohse szerettem.

Emlékszel, ugye, mondtam is ezt neked, amikor ott ültünk a Schwarzenberg Caffeehaus páho­lyában s arról panaszkodtam, hogyha mi már nem leszünk, ha a mi generációnk mögött becsu­kódik a nagy ajtó, nem lesz, aki tovább vigye azt a lángot, amit te megőriztél Prsemislben s utá­na Szibériában, s amit én félva­kon is jobban láttam, őriztem s úgy látszott: vakok előtt lobog­tattam, akik amúgy sem törődtek vele.

Akkor, ott a kávéházban azt mondtam neked: nincs fiatalságunk, s ami van, mintha semmi közünk nem lenne hozzá, mintha nem a mi vérünk lenne, mintha magában hordaná a beláthatatlan rabság, lokálgőzbe fojtott rette­netes reménytelenségét.

És, Vilmos, ahogy most kiné­zek az ablak sötét tükrén és lá­tom a vilanylámpák elszórt csil­lagait, elfutja a szemem a könny és bocsánatot kérek ettől a fia­talságtól, akik ezen a héten nem magyar, de világtörténelmet írtak fiatal vérükkel.

Bocsánatot kérek és nem törő­döm most azzal sem, hogy nem értem az egészet, de nem is törő­döm vele, hogy értem, vagy nem értem, nem akarok emberi érte­lemben büszke se lenni, csak a férfikönnyeket morzsolgatom, a mérhetetlen gyász és felfoghatat­lan dicsőség imádságos olvasó­szemeit.

Akkor, amikor úgy éreztem, hogy semmi közünk Hozzájuk, mégis igazam volt, mert valóban nincs közünk hozzájuk, olyan mérhetetlen magasságban van­nak felettünk, a készülés és hall­gatás, a bátorság és halálbamenés olyan csodálatos dicsfényé­ben, amire nincs szó s amely előtt csak leborulhat minden latolgató értelem.

Hogy mi szülte és hol volt ez bennük elrejtve, Vilmos, nem tu­dom, és ha visszagondolok a mi szájjártató, nagyhangú, ragyogó fiatalságunkra, elszörnyűködve lá­tom ezeknek a fiataloknak néma értékét, amire lehet építeni, mert a mienkre nem lehetett.

A lelkünk. Vilmos, hol volt a lelkünk, amiről olyan szépen szavaltunk, az eszünk, Vilmos, hol volt az eszünk, amit olyan szé­pen villogtattunk, hogy elvesztet­tünk mindent. Ök nem beszéltek, nem szavaltak, csak készültek, éheztek, dolgoztak, harcoltak és meghaltak és visszanyertek min­dent.

Te ott voltál Prsemislben és láttál hősöket. Láttál bakákat és tüzéreket meghalni a monarchiá­ért, egy távoli valamiért, ami ta­lán csak egy fegyelmezett közös­ségi érzés volt, láttad Tamás altábornagyot egy utolsó roham­ban egy szál lovaglópálcával ve­zetve az utolsó rohamot, de mindez céltalan bátorság és céltalan vérhullatás, oktalan hősködés ah­hoz képest, ami az elmúlt héten Budapesten történt.

Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és taktika. Itt csak halálbamenő tizennégy-húszéves gyerekek voltak, lányok is, akik betelvén egy istentelenség szörnyű ürességével, a jelsza­vak csatornalevesével, a hazug­ság emészthetetlen maszlagéval és nekimentek felborítani a he­gyet, megfordítani a történelmet, eszméletlen céltudatossággal élni vagy meghalni.

És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet és győzelmesen élve maradtak. Élve maradtak elsősorban azok, akiknek testük meghalt, mert örökké élnek az örökkévalóban és a nemzet szívében és élve ma­radnak a többiek, akik talán csak most eszmélnek ájult boldogság­ban a kitárult messzeség, a testi és lelki szabadság, a végtelenség szemléletében.

Ezerkilencszázötvenhat október harmincegy. Most jön fel a nap, a világosság véres ostyája s én összeteszem a kezem, mert nem tu­dok már írni, nem lehet semmit sem tenni, csak a holtakért és az élőkért, s az egész Magyarorszá­gért imádkozni, imádkozni...

Magyar Kurír