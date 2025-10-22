Nyolcvanéves az Új Ember – Kunszery Gyula: Bálványdöntés

»Ne csinálj magadnak faragott képet!«
Mi nem csináltunk, de csináltak mások...
Ám jött ek az ifj ú óriások,
hiába volt a ferde balság,
jött a robusztus fi atalság,
jött úgy, mint kegyetlen bosszús
vad förgeteg: – s az érckolosszus
a porba dőlt...
Mely évekig, gránit kockákon állván
dölyfösködött : ledőlt a nagy sztálini bálvány!
Üdv a bálvány ledöntőjének,
üdv. dicséret és hálaének
teneked, magyar Fiatalság,
ki voltál most a bátrak bátra!...
De egy nagy végzés van még hátra:
tűnjenek el a bálvány-romok,
s hogy megbocsátt assék a régi vétek,
ti. kik a bálványt, döntött étek:
építsetek!
S építsétek fel – szivetekben is – a Templomot!
Magyar Kurír
