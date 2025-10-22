Nyolcvanéves az Új Ember – Kunszery Gyula: Bálványdöntés

Bálványdöntés

»Ne csinálj magadnak faragott képet!«

Mi nem csináltunk, de csináltak mások...

Ám jött ek az ifj ú óriások,

hiába volt a ferde balság,

jött a robusztus fi atalság,

jött úgy, mint kegyetlen bosszús

vad förgeteg: – s az érckolosszus

a porba dőlt...

Mely évekig, gránit kockákon állván

dölyfösködött : ledőlt a nagy sztálini bálvány!

Üdv a bálvány ledöntőjének,

üdv. dicséret és hálaének

teneked, magyar Fiatalság,

ki voltál most a bátrak bátra!...

De egy nagy végzés van még hátra:

tűnjenek el a bálvány-romok,

s hogy megbocsátt assék a régi vétek,

ti. kik a bálványt, döntött étek:

építsetek!

S építsétek fel – szivetekben is – a Templomot!

Magyar Kurír