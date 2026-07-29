Ökumenikus imádságot tartanak Budapesten a pharrajimos és a kislétai gyilkosság évfordulóján

„Találjanak bennetek a cigányok olyan testvérekre, akik azzal a szeretettel szeretik őket, amellyel Krisztus szerette a leginkább kitaszítottakat.”

(Ferenc pápa)

A roma holokausztra és a kislétai gyilkosságra való emlékezésen imádsággal szolgál Fabiny Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László református lelkész, Frank Hegedüs anglikán lelkész, Radvánszky Péter rabbi és mások. Az imádságon részt vesznek a 2008–2009-es cigánygyilkosságok áldozatainak családtagjai.

2009. augusztus 2-áról 3-ára virradóra kislétai házában, álmában agyonlőtték Balogh Máriát, és súlyosan megsebesítették tizenhárom éves lányát. A bűncselekmény egy hat életet kioltó és tucatnyi sérültet követelő gyilkosságsorozat utolsó epizódja volt. Az áldozatok valamennyien cigányok voltak.

1944-ben ugyanezen az éjszakán az auschwitz-birkenaui haláltáborban a nácik meggyilkolták az addig életben maradt több mint háromezer romát és szintit.

A Sant’Egidio közösség minden évben megrendezi az imádságot a megsebzettekkel való közösség iránti vágyból, küzdve a gyűlölet és a közöny ellen, kérve az Urat, hogy szője újra az emberség erőszakkal felszakított szövetét.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak augusztus 2-án, vasárnap 18 órakor a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban (1065 Budapest, Pethő Sándor u. 2.).

Forrás: Sant’Egidio közösség

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír