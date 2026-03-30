Olasz és holland virágok díszítik a Vatikánt nagyhéten és húsvétkor

Olajfaág Umbriából

Virágvasárnap, március 29-én 120 pálmaágat és 120 ezer olajfaágacskát osztottak szét a Szent Péter téren, melyeket az Umbria Régió Olívavárosainak Nemzeti Szövetsége adományozott. A Città dell’Olio, vagyis az olívavárosok küldöttsége az ünnepségen is jelen volt Rómában.

Kapható volt a San Remóból származó hagyományos „palmurelli” is, vékony és hosszú pálmalevelekből font kereszt- vagy egyéb forma, amit a hívek a körmenet során tartanak a kezükben. A pálmalevéldíszeket március 24-én, kedden áldották meg a Ligur-tenger partján fekvő város San Siro-székesegyházában.

Leó pápa palmurellivel, fonott pálmalevéllel (ANSA)

Virágok Hollandiából és Olaszországból

Húsvétvasárnap, április 5-én a Szent Péter teret több ezer, Hollandiában termesztett virág és növény díszíti majd. A dekorációt holland virágkötők és dekoratőrök nagylelkű adományainak köszönhetően készítik. Idén negyven éve annak, hogy Hollandia 1986-ban először ajándékozott virágot a Vatikánnak az ünnepre Szent II. János Pál pápa iránti tiszteletből. A kezdeményezést a kezdetektől fogva az ágazat önkéntesei szorgalmazták, a Holland Püspöki Konferencia és a „Bloemenpracht Rome” Alapítvány támogatásával.

A dekoráció 65 ezer tulipán, nárcisz, jácint és mini nárcisz; 220 fehér és narancssárga ibolya; 7800 egyéb virág, köztük rózsa, szarkaláb, anthurium (vitorlásvirág), krizantém, gerbera és nyári viola, valamint 80 azálea és 600 hosszú fűzfaág, hosszú eukaliptuszágak és különféle zöld növények felhasználásával készül.

Mielőtt útnak indították a virágokat Róma felé március 31-én, Johannes Hermannes Jozefus van den Hende, Rotterdam püspöke, a Holland Püspöki Konferencia elnöke megáldotta a szállítmányt a lissei Keukenhof virágparkban.

