Önkéntesek tették különlegessé a szatmárnémeti Don Bosco-központ névadó szentjének ünnepét

Külhoni – 2026. január 30., péntek | 10:21
Bosco Szent János emléknapja alkalmából a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum önkéntesei látogattak el a Szatmári Egyházmegyei Caritas Don Bosco Központjába, hogy élményekkel és szeretettel teli időt töltsenek el az odajáró gyerekekkel – közölte oldalán a Romkat.ro erdélyi katolikus hírportál január 29-én.

Január 31-én ünnepli az Egyház Bosco Szent János emléknapját. A Szatmári Egyházmegyei Caritas szatmárnémeti Don Bosco Nappali Központja számára ez a nap minden évben különleges jelentőséggel bír, hiszen az intézmény névadójának és védőszentjének ünnepe.

Az idei megemlékezést a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum 10. osztályos diákjai tették rendhagyóvá, akik osztályfőnökük, Józsa Nándor-Lóránd irányításával ünnepi programmal lepték meg az óvodásokat.

Az esemény elején Józsa Nándor-Lóránd Bosco Szent János, avagy „a szent bácsi”, illetve „Don bácsi” – ahogyan a gyermekek nevezik – személyiségéről, életéről, tevékenységéről beszélt az óvodásoknak egyszerű szavakkal, hogy a legkisebbek is megértsék.

A pedagógus szót ejtett a híres nevelő jellegzetes, külső megjelenéséről is, hiszen papi ruhában járt, és birétumot – a római katolikus papok által használt, tetején általában bojtos fejfedőt – hordott. Józsa Nándor vitt is magával egy birétumot, amelyet minden gyermek felpróbálhatott, és mondani sem kell, milyen örömmel éltek a lehetőséggel.

Az osztályfőnök bemutatóját követően a diáklányok a szeretetről, jóságról, jótettekről beszélgettek a gyerekekkel, Don Bosco híres idézeteit alapul véve.

A folytatásban minden gyermek kapott egy-egy Bosco Szent Jánost ábrázoló színezőt, amelyeket az önkéntesekkel együtt színeztek ki, így mindenki hazavihette a saját Don Bosco védőszentjének a képét.

A program fénypontjaként a nagy tanító életnagyságú, vászonra festett képmása mellé – amelyet Szemák Zsuzsa rajztanár alkotott meg sok-sok szeretettel erre az alkalomra –, minden résztvevő odahelyezte tenyere lenyomatát.

A rendezvény önfeledt, közös játékkal zárult.

A Szatmári Egyházmegyei Caritas hálásan köszöni a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum önkénteseinek és osztályfőnöküknek a különleges élményt, melynek révén az óvodás gyerekek tapasztalták, hogy szeretik őket, ahogyan Don Bosco is mondta egykor: „Nem elég szeretni a fiatalokat, tudniuk is kell, hogy szeretik őket.”

Szöveg: Palincas Erika

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

