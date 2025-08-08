Önkénteseket keresnek a kozármislenyi ferences Dorothea Otthonba

Baranya megye legkisebb városában 2004-ben kezdte meg működését a Dorothea Otthon. Az intézmény célkitűzése volt, hogy segítsék a magányos, magukat nehezen ellátó idős embereket, és a gondoskodással megmutassák nekik, hogy életük utolsó szakaszában is értékes emberek. A szociális otthon alapítói az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei voltak, 2014 óta pedig a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működik az intézmény.

A ferences lelkiség a mindennapok során is az otthon szilárd alapja. A dolgozók hivatástudata, idősek iránti tisztelete és az emberi méltóság megőrzésének akarata alapelvárás, de kifejezetten fontos a keresztény hit képviselete és az átlagon felüli szakmai és általános emberi intelligencia is. A Dorotheában világiak és szerzetesek szoros együttműködésben dolgoznak együtt már húsz éve, akik nemcsak az idős lakókra, de egymásra is jó hatással vannak – a házba belépve érezhető Isten jelenléte az emberek kapcsolódásában. A fizikai gondoskodás mellett a lelki igények is figyelmet kapnak, közös imádságra, mentálhigiénés beszélgetésre is van lehetőség.

A gondozók és a nővérek munkáját egész évben egy-két önkéntes segíti, akik napi vagy heti rendszerességgel járnak az otthonba, jellemzően helyből. Feladatuk leginkább a hosszú élettörténetek meghallgatása: az önkéntesek szolgálata révén a hozzátartozók, látogatók nélkül maradt idősek is valódi, személyes odafigyelésben részesülhetnek. Aki szeretné, azt elkísérik sétálni – sokakat már kerekesszékben: a lakók többsége 80 év feletti –, vagy imádkoznak, olvasnak vele. Elvétve érkeznek csoportok is, melyek egy-két napig zenével és énekléssel színesítik a mindennapokat.

A Dorothea Otthon folyamatosan várja önkéntesek jelentkezését; már 16 éves kortól szívesen fogadnak segítőket – a középiskolás korosztály számára akár iskolai közösségi szolgálatként is elismerhető az idősek körében végzett önkéntesség, amennyiben az iskola szerződést köt az intézménnyel.

A Dorothea Otthonról további információkat a https://dorotheaotthon.hu/ oldalon, az önkéntességről a https://bit.ly/dorotheaonkentes Facebook-bejegyzésben lehet olvasni.

Szöveg: Nyáry Borbála

Fotó: Dorothea Otthon

Forrás: Ferences Média

