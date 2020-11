Online díjátadóval zárult a 23. Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázat

A filmes kategóriák győzteseiről a Pavel Lungin, Radu Jude, Nagy Dénes és Lázár Kovács Ákos alkotta zsűri, a fotós díjakról Haris László, Gábor Enikő és Szamódy Zsolt Olaf fotóművészek döntöttek.

A november 18. és 21. között, kivételesen online megrendezett, ingyenes filmszemlén a hazai alkotók munkái mellett iráni, orosz, spanyol, francia, ukrán, indiai, török, amerikai és brazil filmekkel is találkozhatott a közönség, emellett filmes és fotós szakmai beszélgetéseken is részt vehettek az érdeklődők.

A 23. Faludi Nemzetközi Filmszemlén több mint 120 filmet vetítettek le, ebből 50-et a versenyprogram részeként. A fesztivál négy napja alatt több mint 3500 néző vett részt a programokon.

A rendezvény alapvető célja, hogy a vizuális kultúra világán belül teremtő párbeszédet kezdeményezzen társadalmi kérdésekről, és kreativitásra buzdítsa az alkotókat, illetve fontos az is, hogy a pályázók lehetőséget kapjanak a megjelenésre, az egymással és a szakmával való kapcsolatteremtésre, egy olyan teret létrehozva, amely nyitott a világ, illetve az emberi kapcsolatok megtartó értékeire.

A 23. Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázat díjazottjai:

A legjobb kisjátékfilm kategória

I. helyezett: Mehrshad Ranjbar: Talker (Irán)

II. helyezett: Pepe Sapena: A fire in the sun (Spanyolország)

III. helyezett: Roman Szinitszin: The man (Oroszország)

A legjobb televíziós dokumentumfilm díja

Mohi Sándor: Nekem közöm van a világhoz…

A legjobb dokumentumfilm kategória

I. helyezett: Bayram Küçük: Our Only Home (Törökország)

II. helyezett: Szigeti Szenner Szilárd: Gyuri (Románia – Magyarország)

III. helyezett: Szvetlana Belorusszova: The Nagaibak Cross (Oroszország)

Az animációs / kísérleti film kategória

I. helyezett: Payam Ghanipour: Tannour (Irán)

II. helyezett: Irene Blei: The tree has been planted (Argentína)

III. helyezett: Papp Máté: Winding Down/Nyugovó

A legjobb elsőfilmes rendező díja

Sachin Bhoiraje: Birad (India)

A legjobb filmegyetemi hallgató díja

Bayram Küçük: Our Only Home (Törökország)

A zsűri különdíja

Almási Zsolt: Solitude/Magány

A legjobb színész/színésznő kategória díja

Marta Timofejeva (Szvetlana Zeleznova The Liar című filmjében nyújtott alakításáért)

Az ökumenikus zsűri díja

Magda Strzyżyńska: A day like today (Lengyelország)

Az egyetemi zsűri díja

Jesús Martinez: An insured life (Spanyolország)

A középiskolai zsűri díja

Pápai Pici: Varjúháj (Pigeonberry)

A legjobb fotósorozat kategória

I. helyezett: Elmira Khasanova: Nomad family (Nomád család) és Czimbal Gyula: Papszentelés a verbitáknál (megosztott első díj)

II. helyezett: Szigeti Vajk István: Hit és közösség

III. helyezett: Walton Eszter: Testvérek – játék – nyaralás

A zsűri különdíja fotósorozat kategóriában

Molvay Norbert: Összeszokott mozdulatok

Nagy Gábor: Csönd

A legjobb önálló fotó kategória

I. helyezett: Khaled Farjzadeh: Customs.kuristan

II. helyezett: Saeid Dorrani: Waiting (Várakozás)

III. helyezett: Csoma Zsuzsanna: Utolsó érintés

A legjobb filmes alkotások november 25-ig, szerdáig megtekinthetők a Faludi Filmszemle YouTube-csatornáján.

A kiállításra kiválogatott fotós pályaművek – köztük a díjnyertes fotók – online megtekinthetők a Faludi Ferenc Akadémia honlapján.

Forrás és fotó: Párbeszéd Háza



Magyar Kurír