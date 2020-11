Online elérhetők a L'Osservatore Romano vatikáni napilap korábbi vasárnapi különkiadásai

A L'Osservatore Romano honlapja www.osservatoreromano.va címen érhető el, és ott az Archivio/Osservatore della Domenica rovatra kattintva máris „be lehet lépni a történelembe”, figyelemmel kísérve a Szentszék, a katolikus Egyház és a világ életét, 1934-től indulva egészen 2007-ig, amikor megszűnt a vasárnapi olasz nyelvű különszám.

XI. Piusz pápa „fiatal csemetének” nevezte a mellékletet, mely Mario Baldelli kezdeményezésére született, aki akkor a lap adminisztratív hivatalát vezette Giuseppe Dalla Torre főigazgató mellett. A különszám célja kimondatlanul is nyilvánvaló volt a kezdetektől fogva, hogy a napilap mellett a hivatalos állásponthoz képest egy kevésbé kötelező „hang” is megjelenjen, ami így szabadabb volt az akkori Olaszország fasiszta rendszerének szorításában.

A II. világháború után Enrico Zuppi vette át a vasárnapi különszám gondozását és átalakította egy fényképekkel illusztrált képes hetilappá, mely terjedelmében is gyarapodott. 1947 és 1979 között, 32 éves vezetése alatt a különszám magas színvonalú kulturális seregszemlévé nőtte ki magát, nem is csak jeles katolikus személyiségek írásaival, egyúttal pedig az Egyházon belül és a társadalomban folytatott nagy vitatémák hatékony megjelenítésének a helye is lett.

Enrico Zuppi fiainak köszönhető, hogy ez a gazdag örökség most elérhetővé válik az interneten mindenki számára. A tervet 2000-ben indították, és az újság archívumának szerkesztői húsz évnyi munka során teremtették meg az „internetes nyilvános olvasótermet” számos szakember segítségével, akik az egyes számokat digitalizálták, és hasznos mutatókkal, könnyen kikereshető indexekkel látták el.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír