Önmagunkat odaajándékozó szeretettel közeledve Istenhez – Előszenteltek Liturgiája nagyhét kezdetén

Március 30-án, nagykedden a Budapesten, a Fő utcai templomban tartott Előszenteltek Liturgiáján Kocsis Fülöp érsek-metropolita tanításában kiemelte: a felkészülő lelkülete az ünnep megélésének biztosítéka.

„A virágvasárnapi bevonulás után átfordul minden, a nagyböjt lezárul, hiszen Lázár feltámadt, és Jézus ünnepi pompában bevonul Jeruzsálembe. Ahogyan megéljük ezt a mostani három napot, nagyhétfőt, nagykeddet és nagyszerdát, úgy érkezünk meg a szent három napba is (...).

Ahogyan jelen vagyunk az utolsó vacsorán, Krisztus kínszenvedésén, kereszthalálán, a nagyszombat szent csendjében, olyan lesz majd a feltámadás is. És amilyen a feltámadás, olyan az egész esztendő. Amilyen a húsvétom, olyan az életem.

Ha most merek alámerülni ebben a drámában, ha most részesülök ezekben az eseményekben, akkor joggal remélhetem, hogy részese leszek a feltámadásnak, a pünkösdnek is. Ha az imádságokat komolyan veszem ezekben a napokban, az egész imaéletem fel tud támadni, új erőre kaphat. Óriási lehetőséget rejt ez a hét mindannyiunk számára” – hangsúlyozta a főpásztor.

A szertartás – melyen Hoskó Imola kántor, Kökényessy Zoltán karnagy és a Budai Görögkatolikus Kórus végzett zenei szolgálatot – , visszanézhető ITT.

Fotó: Juhász Ádám

*

Március 31-én, nagyszerda estéjén Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök végezte az Előre Megszentelt Áldozatok Liturgiáját Máriapócson. A szertartást élő adásban követték sok százan a Görögkatolikus Médiaközpont csatornáin. A főpásztor mellett szolgált főhelynöke, Papp Tibor; diakónusi szolgálatot végzett Orosz István Mokiosz diakónus.

Szocska A. Ábel püspök prédikációjában kiemelte: mindannyiunk életében vannak fordulópontok, melyek után az életünk másképp folytatódik – akár elvárásainkkal ellentétes módon. A legnehezebb, amikor elveszítünk valakit. „A mai evangélium talán erre is nyújt vigasztalást” – fogalmazott a főpásztor. Majd azokról a viselkedési mintákról beszélt, melyeket az életfordulóink során alkalmazhatunk, a gyászmunka, az elengedés és az odaajándékozás lépcsőfokain keresztül.

Mindenki máshogyan éli meg a gyászt, melyet egy személy elvesztése vagy egy esemény elmúlása okoz – mondta Szocska A. Ábel. – Az első lépcsőfok, hogy megtanuljunk gyászolni. Meg kell találnunk a magunk „gyászszertartását”. Ez által jutunk el a második fokhoz, az elengedéshez. „Jézus arra figyelmeztet minket, hogy nézzünk szembe a valósággal – egyszer mindannyian meghalunk –, és vegyük észre, hogy mindent az Istentől kaptunk ajándékba: az életünket, a társunkat, a tudást. Mindezen ajándékokat a Jóisten szavára tudnunk kell elengedni: mindent Istennek kell visszaadnunk.” A harmadik fokozat az odaajándékozás. Mária odaajándékozta a drága olajat Jézusnak, annak, akinek mindent köszönhet. Jézus arra tanít, hogy amikor életfordulathoz érkezünk, tudjuk kimondani: „Atyám, neked ajándékozom mindazt, amit tőled kaptam, mert mindenem a tiéd.”

Nagycsütörtök este nagyheti készületünk a titkos vacsorában teljesedik ki, amikor Jézus önmagát ajándékozza nekünk – hangsúlyozta a hierarcha. – Ne féljünk, ő itt van velünk. Az Eucharisztiában itt marad, hogy emlékeztessen: minden veszteségben, gyászban, elengedésben gondoljunk arra, ő az, akinek mindent és mindenkit oda kell ajándékoznunk. Ilyen odaajándékozó szeretettel tudjunk közeledni Istenhez, mint ahogy az olajjal közeledett Jézushoz az az asszony, s ahogy Jézus oda tudta ajándékozni értünk az életét.

A teljes szertartás megtekinthető ITT.

Forrás: Hekler Melinda/Hajdúdorogi Főegyházmegye; P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír