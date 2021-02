Örök nyugalomra helyezték Fehér Anna nővért

A ravatalozóban Kocsis István, az budapest-istenhegyi Szent László-templom plébánosa, az Anna nővér által vezetett gyermekotthon lelki igazgatója felolvasta Orbán Viktor miniszterelnönek a szertartásra küldött üzenetét. „Anna nővér hivatása kettős elköteleződésen alapult: egész életét Istennek ajánlotta, hogy minden figyelmét a látássérültek gondozásának és tanításának szentelhesse. Szelíd határozottsággal és nagy szeretettel fordult a rábízottak felé, gyógypedagógiai tudásával számos sérült gyermek számára teremtette meg az elfogadó, biztonságos környezet mellett a fejlődés lehetőségét is” – fogalmazott a miniszterelnök. Kiemelte: „Hálásak vagyunk, hogy

Majd így zárta a sorait: „Engedjék meg, hogy ezúton fejezzem ki együttérzésemet, és a következő, nehéz időszakhoz sok erőt kívánjak önöknek.”

Pokorni Zoltán a XII. kerület–Hegyvidéki Önkormányzat polgármesterének a szertartásra írt búcsúzó szavait szintén a lelki igazgató tolmácsolta: „Búcsúzni jöttünk Fehér Anna nővérünktől, egyben fejet hajtani élete példája előtt. Egy gyakorló szent élete nehezen keretezhető” – foglmazott, majd egy korábbi újságcikk címéből vett idézettel méltatta Anna nővért: „Fényt hozott a világba!”

A Bonum TV által közvetített temetésen az iskola énektanára, Csont Tamásné Judit a munkatársak nevében szólt a gyászolókhoz. Az evangéliumot követően Erdő Péter bíboros, prímás mondott méltató és búcsúztató szavakat.

Nemcsak egy pillanat alatt adhatja valaki az életét a barátaiért, embertársaiért, hanem adhatja hosszú évtizedek áldozatával is; és ezt tiszteljük Anna nővér helytállásában és életművében – fogalmazott Erdő Péter. A bíboros felidézte: 1982-ben alakult meg a látássérült gyermekek Szent Anna Otthona a Batthyány téren, ami 1989-ben költözött el és alakult át a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonává, ami mai napig él és működik. „De ehhez kellett Anna nővér hite és szeretete.

Kérjük Anna nővér számára az örök boldogság jutalmát, és kérjük az erőt is, hogy tovább tudjuk folytatni a művet, amit ő elkezdett a körünkben.”

A sírbatételt követően elhelyezett sok koszorú és virág jelezte az Anna nővér iránt érzett tiszteletet és szeretetet. Lévai Anikó személyes részvételével is kifejezte Anna nővér iránti megbecsülését.

Fehér M. Anna gyógypedagógus, a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek egyházmegyei jogú szerzetesközösség tagja 1947-ben született Vértesacsán, ahonnan 1959-ben a családjával együtt Budapestre költöztek. Iskoláit – látássérültként – a Virányosi úti iskolában, majd a Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tanult tovább, de egyházi kapcsolatai miatt kizárták, így diplomáját csak később, 1979-ben szerezhette meg.

Pedagógusként hét évet dolgozott a Vakok Iskolájában, időközben titokban szerzetesi fogadalmat tett. 1977-ben indult el a felsővízivárosi Szent Anna-templomban a látássérültek lelki gondozása, melynek munkájába bekapcsolódott Fehér Anna is. Vezetésével 1982-ben alakult meg a látássérült gyermekek Szent Anna Otthona a Batthyány téren, azonban az alig száz négyzetméteres lakás hamarosan szűknek bizonyult. Az otthon 1989-ben költözött át a XII. kerület Mátyás király útja 29. szám alá. Itt alakult meg a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, amelyhez ma már óvoda és iskola is tartozik. Itt az országban egyedülálló módon mozgásszervi fogyatékossággal élő látássérült gyermekeket is befogadnak.