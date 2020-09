Örökös főszerkesztőjére is emlékezett az egri Szent István Rádió évadnyitó összejövetelén

A hagyományokhoz híven szentmisével kezdődött a program, melyet az augusztus 8-án elhunyt Simon György, a rádió örökös főszerkesztője lelki üdvéért mutatott be a szerkesztőséget működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Szarvas István, Szabó Józseffel, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisával együtt.

Szarvas István szentbeszédében a nyugalmazott főszerkesztő életpéldájáról beszélt, kiemelve a hivatás iránt tanúsított hűséget, mely az élet nehéz helyzeteiben is kapaszkodót adott neki. Az egri ciszterci Szent Bernát-templomban tartott nyilvános szentmisén a rádió hallgatói is részt vehettek, és élő adásban is követni lehetett a szertartást.

A szentmise utáni szakmai programon az egri Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság osztályvezetője, Németh Zoltán volt a vendég. Az iskolakezdés aktualitásai mellett az intézményfenntartói munka részleteiről is tájékoztatást kaptak a szerkesztőség munkatársai. Mint kiderült,

több mint ötven oktatási intézmény, óvodák, általános és középiskolák, illetve több mint száz telephely tartozik az Egri Főegyházmegyéhez, s ezzel a magyar állam után a második legnagyobb fenntartó.

Változást hozott az a jogszabályi módosítás, mely a szakképzés átalakításáról rendelkezett, ez is feladatot jelentett a szervezet munkatársainak.

Az ismertető után kötetlen beszélgetéssel folytatódott a találkozó. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az intézmények és a Szent István Rádió és Televízió közötti kommunikációt még hatékonyabbá kell tenni. Ebben a munkában élen jár a néhány éve működő Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat, melynek jelenleg tíz aktív tagja van.

A program zárásaként az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság munkatársai a szerkesztőség vezetőivel együtt bejárták a Szent István Rádió és Televízió helyiségeit, megismerhették a stúdiókat, működésüket.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír