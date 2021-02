Örömben és gyászban is együtt – Online követhető alumni szentmisék pázmányosoknak

A közvetítések még tavaly szeptemberben indultak, azóta minden szombaton délután 6 órától követhető szentmise a budapesti Egyetemi templomból. A tavaly őszi indulás óta szentbeszédet mondott többek között a Központi Papnevelő Intézet rektora, Martos Levente Balázs; Száraz László püspöki tanácsos, a Központi Szeminárium spirituálisa; Kránitz Mihály, a PPKE Öregdiák Szövetség elnöke, illetve Lovassy Attila, a Központi Szeminárium prefektusa is.

A homíliák a Pázmányos Alumni-mise elnevezésű Facebook-csoportban utólag is visszahallgathatóak, de az aktuális járványügyi biztonsági feltételek függvényében, illetve azok betartásával hétről hétre személyesen is látogathatóak.

Rendhagyó alkalmak

Az általános miseközvetítések mellett az egyetem érzékenyen reagál az intézményhez köthető eseményekre is. Február 6-án érkezett a hír, hogy Siklósi Örs volt pázmányos szociológia szakos hallgató megtért a Teremtőhöz. (Örs 2018-ben zenekarával, az AWS-sel megnyerte A Dal című hazai tehetségkutató versenyt, így ezt követően ők képviselték Magyarországot Lisszabonban, az Eurovíziós Dalfesztiválon.) A fiatal zenész és öregdiák hirtelen és tragikus halálhíre megrendítette a közösséget.

Nem először búcsúznak fájó szívvel a pázmányosok, és bizonyosan nem is utoljára. Az egyetem 1992-es újraalapítása óta a hallgatók, oktatók és munkatársak közül sajnos sokan eltávoztak már. Voltak, akiknek élete nagyobb nyilvánosságot kapott, míg mások a csendességet választották. Ennek kapcsán már korábban is felmerült az igény, hogy bajban, gyászban és örömben egyaránt együtt lélegző közösségként valamiképpen ezeket a pillanatokat is közösen élhessék meg mindazok, akik az egyetem kötelékébe tartozónak érzik magukat.

Február 9-én délután 15 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kápolnájában ezért Gájer László atya mutatott be gyászmisét elhunyt pázmányos hallgatók, oktatók és munkatársak lelki üdvösségéért, külön is megemlékezve Siklósi Örsről. A szertartást a PPKE YouTube-csatornáján ugyancsak élőben lehetett követni.

Fotó: Merényi Zita (archív), képernyőfotó

