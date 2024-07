Öt kontinensről több száz külföldi magyar cserkészt várnak a New York-i találkozóra

Az 1956 óta megszervezett „Jubi táborok” nagyszabású cserkésztáborok. 2024 júliusában közel kilencszáz magyar cserkészt várnak a Sík Sándor Cserkészparkban megszervezett táborba, és az utolsó hétvégén vendégekkel együtt a létszám meghaladhatja az ezeregyszázat. A tábor kiváló alkalom a találkozásra és ismerkedésre más városban élő külföldi magyar gyerekekkel, valamint más földrészekről érkezőkkel.

A magyar cserkészek nagyrészt az Egyesült Államokból és Kanadából érkeznek, de Ausztráliából, Dél-Amerikából, Nyugat-Európából, valamint a Kárpát-medencéből: Horvátországból, Erdélyből, a Felvidékről, a Vajdaságból és persze Magyarországról is várnak résztvevőket.

„Építsünk országot!” – Az idei tábor kerettörténete István király korszaka, azaz az ország- és nemzetépítés. A résztvevők megismerik István király intelmeit, és hogy azok ma hogyan vonatkoznak rájuk. A tábor tervezésében és vezetésében részt vevő cserkészek mind önkéntes munkát végeznek. A költségeket a tábordíjak és a KMCSSZ adománygyűjtése fedezi, tehát legnagyobb részt a magyar diaszpóra önerejéből valósul meg a rendezvény.

A clevelandi Pigniczky Eszter, a Jubi tábor parancsnoka elmondta, hogy bőven van munka és kihívás egy ilyen nagyszabású tábor megszervezésével, annak logisztikájával. Viszont nagy lehetőség is ez a magyar cserkészmozgalomnak: „Az utóbbi majdnem 70 év tapasztalata azt mutatja, hogy mindenki boldogan jön ötévenként a Jubi táborba. A legnagyobb kihívás az, hogy minden cserkésznek életre szóló élményt nyújtsunk, és hogy mindenki feltöltődve térjen haza és folytassa a cserkészmunkát, amelyre egyre nagyobb szüksége van a társadalomnak” – mondta Pigniczky Eszter, aki a KMCSSZ-ben a vezetőképzésért és a vezetőképző táborokért is felel.

Az idei Jubi tábor több újítással várja a cserkészeket. Nem csak a 10–18 éves cserkészkorosztálynak szól a program, hanem szüleiknek is. Olyan szülő, aki még nem cserkész, de szeretne csatlakozni a mozgalomhoz, részt vehet a Fecsketáborban, ahol a cserkészetről tanulnak, de be is segítenek a fő programokba. Ezenkívül lesz Oázis csoport, amely a lelkiségi programokért felel, illetve minden olyan résztvevőnek szerveznek programot, akik a saját tábori életük mellett szeretnének csendet, lelki elmélyülést és támaszt találni. A 19–22 éveseket a Vándortábor várja, ahol az általános tábori élet mellett „vasgyúró” versenyben próbálhatják ki magukat: egy napot bicikliznek, a következő napon eveznek, a harmadik napon portyáznak és a negyedik napon távfutnak. A 10–18 éves cserkészek pedig korosztályra és nemre bontott altáborokban lesznek, sátrakban alszanak, és programjaik között szerepel hátizsákos túra, tábori építmények felépítése, tábortűz, táncház, számháború és egy István király korát idéző vásár.

„Jubileumi nagytáborunk célja, hogy létrehozzunk egy élménydús cserkésztábort minden korosztálynak, távol a város zajától, ahol a résztvevők – minden korosztálynak megfelelően – gyakorlati tudásukat mélyítik el” – mondta Pigniczky Eszter.

Idén is a cserkészmédia ad majd hírt a táborról a tábor közösségimédia-felületein, beleértve a KMCSSZ új JubiTube-csatornáját. A záró hétvégén várják a vendégeket, szülőket, hogy meglátogassák az altáborokat, és részt vehessenek a vacsorával és tábortűzzel egybekötött záróműsoron.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség már 79 éve működik, és a Kárpát-medencén kívül élő magyar ifjúságot szolgálja. Székhelye az egyesült államokbeli New Jersey-ben van és öt kerületből áll: I. Európa, II. Dél-Amerika, III. USA és Venezuela, IV. Ausztrália, V. Kanada. A KMCSSZ-nek világszerte közel háromezer tagja van 66 csapatban, 14 országban.

Forrás és fotó: Magyar Cserkészszövetség

