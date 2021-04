Ötven éven át a Szentszék szolgálatában – Elhunyt Edward Cassidy ausztrál bíboros

Cassidy bíboros 1924. július 5-én született Ausztrália Newcastle városában. 19 évesen, 1943-ben kezdte el szemináriumi tanulmányait és hat év múlva, 1949-ben szentelték pappá. Hároméves kápláni szolgálat után a római Lateráni Pápai Egyetem kánonjogi fakultásán tanult, majd egyházjogi doktorátust szerzett 1955-ben. Ezzel párhuzamosan elvégezte a Pápai Egyházi Akadémiát és belépett a Szentszék diplomácia szolgálatába.

Első küldetését Indiában végezte hét éven át, majd 1962-től két évet töltött Írország dublini nunciatúráján, majd újabb két évet El Salvadorban, ahonnan egy évre az argentínai Buenos Airesbe került. 1970-ben – mindössze 46 évesen – püspökké szentelték és Banglades pro-nunciusa lett, majd az éppen önállóvá vált Burma, a mai polgárháborús Mianmar apostoli delegátusa volt. 1979-ben Dél-Afrika apostoli delegátusa és Lesotho pro-nunciusa. 1988-ban nevezték ki az Államtitkárság Általános Ügyek részlegének helyettes titkárává, majd a következő évben került a Keresztény Egység Elősegítésének Pápai Tanácsa elnöki tisztébe, mely feladatot 2001 márciusáig, 12 éven át töltötte be. Szent II. János Pál pápa 1991-ben bíborossá kreálta.

Az ausztrál püspöki konferencia elnöke, Mark Coleridge érsek elmondta, hogy Cassidy bíborost barátságos és két lábbal a földön álló stílus jellemezte vatikáni szolgálata során. Minden posztján nagyra értékelték. Coleridge érsek szerint a Keresztény Egység Elősegítésének Pápai Tanácsa elnökeként ragyogó diplomáciai készséggel és valós politikai tapasztalattal rendelkezett. A bíboros természete szerint egyszerű ember volt, aki az Egyház magas hivatalában is mindig Jézus Krisztusra szegezte a tekintetét. Anthony Fisher, Sydney érseke online tisztelgett Cassidy bíboros előtt, hangsúlyozva, hogy „figyelemre méltó örökséget hagyott az Egyházra, különösen az ökumené területén”. Megvallotta, hogy „kevés ausztrál ember volt ilyen mély hatással a nemzetközi Katolikus Egyházra”. Elmondta: biztos abban, hogy „Cassidy bíboros példája az elkövetkező évek során is inspirálja az Egyház vezetőit”, majd személyes hangon hozzátette, hogy már fiatal püspökként is nagy tekintély volt előtte.

